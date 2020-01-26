أحدث الهواتف الاقتصادية.. سعر ومميزات وعيوب Oppo A91

كتب: ضياء السقا

طرحت شركة Oppo مؤخرا، أحدث هواتفها، Oppo A91، وهو ينتمي لفئة الهواتف الاقتصادية، ذات السعر المتوسط، رغم امتلاكه إمكانيات رائعة.

ويأتي Oppo A91 بكاميرا خلفية رباعية وحساس بصمة تحت الشاشة، كما يحتوي على عتاد جيد جداً يتمثل في المعالج الرئيسي Mediatek Helio P70 ثماني النواة (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) والمعالج الرسومي Mali-G72 MP3 جنباً الي جنب مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت رام ومساحة تخزين داخلية سعتها 128 جيجابايت.

كما يمتلك الهاتف كاميرا خلفية رباعية 48 + 8 + 2 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 16 ميجابكسل تقدمان أداء مميز بشكل عام علي مستوي التقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات بشكل عام، كما يمتلك Oppo A91 بطارية سعتها 4025 مللي أمبير.

وبحسب موقع "جوال بلس"، فإن الهاتف يمتلك العديد من المميزات منها:

الهاتف يأتي مع عتاد جيد جداً.

يمتلك الهاتف شاشة عالية الدقة والجودة.

الهاتف يأتي مع الاصدار 9.0 من نظام الاندرويد.

يمتلك الهاتف كاميرا خلفية رباعية.

يمتلك الهاتف مايكروفون عازل للضوضاء.

يدعم الهاتف مدخل السماعات القياسي 3.5 مم.

يدعم الهاتف نظام الاذاعة.

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يمتلك الهاتف حساس بصمة تحت الشاشة.

يجلب الهاتف بطارية كبيرة.

يستخدم الهاتف خاصية الشنح السريع (30 وات).

يدعم الهاتف مدخل كروت الذاكرة الخارجية.

الهاتف يأتي مع ادوات تحرير الصور والفيديوهات.

يمتلك الهاتف القدرة علي تشغيل جميع صيغ الملفات.

بعض عيوب الهاتف:

الهاتف لا يدعم تقنية NFC.

لا يمكن تغير البطاريه بواسطة المستخدم.

السعر:

سعر الهاتف في مصر يعادل 260 يورو أي 4550 جنيها تقريبا.