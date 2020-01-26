شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Activision Blizzard للألعاب توقع اتفاقية بث مباشر مع يوتيوب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت Activision Blizzard لصناعة الألعاب الإلكترونية وجوجل عن توقيع شراكة استراتيجية متعددة السنوات بهدف أن تستفيد الأولى من منصة الحوسبة السحابية التابعة لجوجل في تشغيل ألعاب الفيديو، حيث كان موقع الفيديو الشهير والأكبر حول العالم يوتيوب جزءاً من تلك الاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين، وأصبح يوتيوب بذلك الشريك الحصري لشركة Activision Blizzard في مجال البث المباشر لألعابها المختلفة مثل Call of Duty وOverwatch.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، تعد هذه الاتفاقية بمثابة انتصار كبير ليوتيوب بعد معركة شرسة مع موقع Twitch الرائد في مجال البث المباشر لألعاب الفيديو على الإنترنت، بعد أن كان الأخير هو الشريك الرسمي لبث الموسم الأول والثاني من بطولة لعبة Overwatch.

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وأوضحت الشركتان في بيان: "ستعمل Google Cloud كموفر مفضل للبنية الأساسية لاستضافة ألعاب "أكتيفيجن بليزارد" ليكون يوتيوب الشريك الحصري للبث في جميع أنحاء العالم، باستثناء الصين، وعليه ستُبث مباشرة البطولات والأحداث الرياضية الشعبية، بما في ذلك: Overwatch League، وCall of Duty League، وHearthstone Esports، والمزيد".

وقالت Activision Blizzard في بيان لها:" مع مئات الملايين من المستخدمين النشطين شهريًا في جميع أنحاء العالم، سعت "أكتيفيجن بليزارد" إلى شريك للمساعدة في تحسين البنية الأساسية للألعاب، بالإضافة إلى تقديم تجارب فائقة الجودة للاعبين"، وأضاف: "تحولت الشركة إلى Google Cloud نظرًا لحضورها العالمي الموثوق للغاية، وتحليلات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتزامها بالمصدر المفتوح، وإنشاء منصة لبناء ابتكارات الألعاب في المستقبل".

ومن المنتظر أنه بداية من هذا الأسبوع سيستضيف يوتيوب البث المباشر الرسمي لبطولات وأحداث الرياضات الشهيرة في "أكتيفيجن بليزارد"، بما في ذلك: Call of Duty League التي أُنشئت حديثًا، وOverwatch League، وHearthstone Esports والمزيد.