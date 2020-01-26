كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لعبة تيترس الشهيرة تودع هواتف آيفون وآندرويد

تعد تيترس واحدة من أكثر الألعاب الرقمية شعبية منذ عقود، لكنها بدأت تختفي من الهواتف الذكية.

وتقول شركة EA العملاقة للألعاب إن الوقت قد حان لنقول وداعاً للعبة الشعبية، التي ستحال إلى التقاعد في 21 أبريل (نيسان) القادم.

وتم إنشاء تيترس لأول مرة على يد مهندس سوفييتي في عام 1984، وما زالت تتمتع بشعبية كبيرة، كواحدة من الألعاب المفضلة لدى الكثيرين، على الرغم من المنافسة الشديدة من وحدات التحكم بالألعاب الحديثة.

وفي أحدث رسالة لشركة EA على مختلف المنصات الاجتماعية، تحدثت عن الرحلة العاطفية للعبة وقالت فيها “أعزاءنا عشاق لعبة تيترس، لقد مررنا برحلة عاطفية مذهلة معكم حتى الآن، ولكن للأسف، حان الوقت لنقول وداعاً، واعتباراً من 21 أبريل (نيسان) سيتم إيقاف تطبيق تيترس، ولن تكون متاحة للعب”.

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لكن شركة أخرى تدعى N3twork قررت إحياء هذه اللعبة، من خلال لعبة أخرى على غرارها، تم إصدارها بالفعل لكل من هواتف آندرويد وآيفون.

ووقعت N3twork اتفاقية في العام الماضي لتطوير ونشر ألعاب تيترس الجديدة المبنية من الألف إلى الياء للأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم، وتعمل الشركة أيضاً على لعبة تيترس رويال، لكن الإصدار الأخير هو الإصدار الكلاسيكي المعروف للعبة.

وأطلقت EA لعبة تيترس لهواتف آيفون للمرة الأولى في عام 2008 مقابل 9.99 دولار، وستكون النسخة الجديدة مجانية، لكن ستظهر الإعلانات فيها، ويمكن إزالتها عن طريق اشتراك لمرة واحدة مقابل 4.99 دولار، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.