شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عربة الكترونية ذاتية القيادة يمكنها نقل الركاب بمراكز التسوق في بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى المملكة المتحدة فى تقليل انبعاثاتها للصفر قريبا، ولذلك قامت بتجربة جديدة بشكل وسائل التنقل، وذلك من خلال عربة الكترونية صغيرة ذاتية القيادة تنقل الركاب حول مركز تسوق بالقرب من بريستول كجزء من تجربة تستهدف نشرالسيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويتم تشغيل التجربة بواسطة شركة AECOM، التى يمكن أن تؤدي إلى تجربة "طريق مفتوح" كاملة في وقت لاحق من العام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تختبر AECOM المركبات في مركز تسوق Cribbs Causeway، شمال مدينة بريستول، للتحقق من قدرتها على تجاوز العقبات اليومية الكبيرة.

كما أن السيارات الكهربائية البريطانية الصنع تعمل بشكل مستقل بالكامل، لذلك أراد الفريق اختبارها في منطقة تضم المشاة والدراجات البخارية والحيوانات، ولعل أقرت مؤخرا دراسة أن السيارات ذاتية القيادة ستتفوق على البشر بحلول عام 2029، وهذه الخطوة ما هى إلا بداية تحقق هذا الأمر.

وتسيرالعربة الصغيرة خلال التجربة بين أنحاء مركز التسوق وموقف السيارات الخاص به، مما يمنح الناس تجربة لما يشبهه السفر داخل سيارة مستقلة.

وتستخدم هذه العربات مزيجًا من المستشعرات والرادار والذكاء الاصطناعي للتنقل في المناطق المزدحمة، وتم اختبارها بالفعل في منتزه الملكة إليزابيث الأوليمبي في لندن.

Advertisements

وتم اختبارالسيارات الكهربائية فقط على الطرق الخاصة حتى الآن، مما يعني أنها لم تسافر بعد بشكل أسرع من 5 ميل في الساعة، على الرغم من قدرتها على السير بسرعة أكبر.

وتقول المجموعة المسؤولة عن التجربة على موقعها على الإنترنت إن المركبات ذاتية القيادة لديها القدرة على تحسين تجربة العملاء.

ويمكن أن تؤدي المركبات إلى إعادة تشكيل مراكز التسوق بالكامل، مع استبدال مواقف السيارات بمناطق الإنزال والركوب من خارج المركز.

يقول الفريق الخاص بالتجربة أيضا، إن "المشروع البحثي سيزيد من معرفة المملكة المتحدة بتأثير المركبات المتصلة والمستقلة ويساعد على تحديد الاتجاه المستقبلي لتطويرها وتنفيذها.