شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إثارته للجدل.. جوجل تتراجع عن التصميم الجديد لنتائج البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة جوجل التراجع عن إعادة تصميم "نتائج بحث" سطح المكتب المثيرة للجدل، حيث أعلنت الشركة أنها تختبر بعض العناصر الجديدة للمظهر، وذلك كاستجابة لتعليقات المستخدمين، وذلك بعدما أجرت الشركة أحد أكبر التغييرات على كيفية عرض نتائج البحث في سجل الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، مع دخول التغييرات حيز التنفيذ خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تضمنت هذه التغييرات تعديلات مرئية تجعل من الصعب التمييز بين نتائج البحث والإعلانات مع إزالة التغييرات اللونية، وإدخال الأيقونات الصغيرة للعلامات التجارية بجانب النتائج غير الإعلانية، والمعروفة على الويب باسم Favicons، وهي عبارة عن أيقونات صغيرة بقياس 16×16 بيكسل يتم عرضها بجوار عنوان URL الخاص بالموقع في شريط عناوين المتصفح.

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وقد كانت نية جوجل المعلنة هي جعل طريقة عرض نتائج بحث سطح المكتب مشابهة للطريقة التي يتم عرضها على الهاتف المحمول، لكن أصبح من الواضح أن هذا التغيير كان له تأثير في جعل التمييز بين النتائج المدفوعة والنتائج غير المدفوعة أكثر صعوبة، إذ أن الفرق الوحيد بين الإعلان والنتيجة في التصميم الجديد هو الحروف الصغيرة أو الأيقونة المجاورة للرابط، مما يعني أن الإعلانات والنتائج تبدو الآن أكثر تشابهًا من أي وقت مضى.

وقالت شركة جوجل عقب ردة الفعل العنيفة على نطاق واسع إنها ستجرب وجود كل من أيقونات Favicons بجانب نتائج البحث ووضعها على نسخة الويب من محرك البحث الخاص بها، على أن تجري هذه التجارب خلال الأسابيع المقبلة، فيما كتب داني سوليفان منسق البحث في جوجل، في بيان نشر على تويتر: حدثنا في الأسبوع الماضي مظهر نتائج البحث على سطح المكتب لعكس ما كان موجودًا على الأجهزة المحمولة منذ شهور، وقد سمعنا الملاحظات حول التحديث، ونرغب دائمًا في جعل عملية البحث أفضل، لذلك سنقوم بتجربة مواضع جديدة لأيقونات Favicons.

وأضاف "ستبدأ تجربتنا اليوم، وعلى مدار الأسابيع المقبلة، بينما نختبر ذلك، قد لا يرى البعض أيقونات Favicons بينما قد يراها البعض في مواضع مختلفة، ونحن نتطلع إلى إضفاء مظهر حديث على نتائج بحث سطح المكتب".