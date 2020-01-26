شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وقود حيوى صديق للبيئة مصنوع من زيت الطهى المعاد تدويره يستخدم فى النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستطيع سائق الشاحنة الذي يهتم بالبيئة ويركز على تحسينها من تشغيل طاقة النقل باستخدام وقود حيوى صديق للبيئة المصنوع من زيت الطهي المعاد تدويره، حيث ينتج الزيت النباتي المهدرج (HVO) وقودًا عالي الجودة يمكن استخدامه في معظم المحركات، وقد اعتمدت إحدى شركات السيارات الأمريكية الكبرى على استخدام HVO في محرك سيارتها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الـ HVO يتضمن الدهون الحيوانية المهدورة وزيت السمك الذي يساعد المحركات على البدء بسهولة أكبر في درجات الحرارة المنخفضة.

وقال هانز شيب، المدير العام للمركبات التجارية في الشركة بأوروبا، تتمتع هذه الطريقة الجديدة بجودة هواء محسّنة، مضيفا "أن تمكين شاحناتنا من العمل بالوقود المصنوع من النفايات، بما في ذلك زيت الطهي المستخدم، قد يبدو بعيد المنال ولكن باستخدام الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين، في الواقع، هو وسيلة حقيقية للغاية حيث سيكون بمقدور السائقين التعامل به قريبا".

كما أن HVO معروض للبيع في محطات وقود مختارة في أوروبا، حيث تم اعتماد الوقود أيضًا من جانب عدد آخر من الشركات، ويتم تسليمه بكميات كبيرة بواسطة موردين متخصصين إلى منشأة لتزويد الوقود في الشركة.

Advertisements

ومن الممكن حاليًا شرائه في المملكة المتحدة ولكن يصعب الحصول عليه بكميات كبيرة، ولا يتم تقديمه في غالبية محطات الوقود.

وتختلف الأسعار اعتمادًا على الموقع والكمية ولكن من المرجح أن تكون أعلى تكلفة من الوقود القياسي، بما لا يقل عن ثلاثة إلى خمسة بنسات للتر في المملكة المتحدة.

كما أنه مع تبني الوقود على نطاق أوسع، سينخفض السعر، ووجدت دراسات سابقة أن استخدام HVO يمكن أن يقلل أيضا من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 90 % مقارنة بالديزل العادي.