شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تحديثا جديدا لنظام تشغيل macOS Catalina للمطورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل النسخة التجريبية الثالثة من نظام تشغيل macOS Catalina والتى تحمل الإصدار رقم10.15.3، حيث صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع النسخة التجريبية الثالثة للمطورين من iOS 13.3.1 وiPadOS 13.3.1 وwatchOS 6.1.2 وtvOS 13.3.1، لكن الشركة لم تحدد حتى الآن ما هو الجديد في التحديث، ولكن من المحتمل أنه يركز على تحسينات الأداء والتحديثات الأمنية وإصلاح الأخطاء.

وبحسب موقع The Verge الأمريكي، فيمكن للمطورين التحديث إلى أحدث إصدار تجريبي من خلال تفضيلات النظام إذا كانوا مسجلين بالفعل في Beta Program، أما إذا لم يكن المستخدمين ضمن فريق المطورين، فيمكنه تثبيت إصدارات iOS وmacOS وtvOS الجديدة من خلال برنامج Apple Beta Software، على الرغم من أن التحديثات هناك قد يتم إصدارها مع بعض التأخير، حيث يعد macOS 10.15.3 هو خليفة إصدار macOS 10.15.2، والذي تضمن عودة دعم iTunes Remote والتحسينات العامة عبر النظام.

على الجانب الأخر كشف تقرير جديد أن شركة أبل قد تطلق هاتف آيفون جديد منخفض التكلفة قريبا جدا، ووفقا لوكالة بلومبرج، وسيبدأ موردى شركة التكنولوجيا العملاقة فى تجميع طرازات هواتف آيفون ذات الأسعار المعقولة، والتى ستكون الأولى من نوعها منذ iPhone SE فى فبراير، وعلاوة على ذلك، سوف تكشف أبل عن الجهاز فى مارس، وقد بدأت التقارير والشائعات والتنبؤات المتعلقة بطراز أيفون منخفض التكلفة فى العام الماضى، بعضها من المحلل "مينج تشى كو"، الذى يتمتع بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بتوقعات أبل.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فذكر كو فى وقت سابق أن النموذج القادم بأسعار معقولة سيبدو مثل iPhone 8 وسيكون له شاشة بحجم 4.7 بوصة، وبحسب ما ورد، سيتم تشغيله بواسطة شريحة A13 من أبل، التي تعمل أيضًا على تشغيل جهازiPhone 11.