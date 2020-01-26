شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شبكات 6G ستدعم سرعة نقل بيانات تصل لـ 100 جيجا بايت في الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة NTT DoCoMo اليابانية عن خططها لتوفير شبكات الجيل السادس لنقل البيانات6G ، وأنها يمكنها أن تقدم سرعة تصل إلى 100جيجا بايت فى الثانية فى نقل البيانات، حيث نشرت شركة NTT DoCoMo والتى تعد واحدة من كبرى مشغلى الخدمة فى اليابان، عن وثيقة تستعرض من خلالها رؤيتها للجيل القادم من شبكات 6G، كما كشفت عن خططها لبدء الترويج لهذه التقنية بحلول 2030.

وبحسب موقع gizchina الصينى، فكانت الحكومة اليابانية قد أكدت خلال الفترة الماضية عن خططها لتمويل عمليات البحث والتطوير لشبكات الجيل السادس فى اليابان، لتكشف NTT DoCoMo فى النهاية عن مواصفات هذه التقنية، التى تنقل سرعات نقل البيانات إلى مستوى جديد يصل إلى 100 جيجا بايت فى الثانية، كذلك فقد أشارت NTT DoCoMo فى وثيقتها التى تتناول شبكات 6G، أنها ستدعم استجابة فائقة السرعة بمعدل تأخير أقل من 1ms، أيضاً من المقرر أن يكون لهذه التقنية القدرة على دعم أكثر من 10 مليون جهاز فى كل كيلو متر مربع.

ومن المتوقع أيضاً أن تأتى تقنية شبكات الجيل السابق 6G بآداء أقوى، إلا أن التقنية مازالت الآن فى مراحلها الأولى، حيث مازالت نظريات لم تطبق أو يتم اختبارها بشكل عملى حتى الآن، كذلك من المتوقع أن توفر هذه الشبكات تقنية جديدة لتمديد الشبكات تختلف عن تقنية التمديدات الأرضية المستخدمة للتغطية حالياً، فضلا عن توفير نطاق أوسع مع خفض وقت الاستجابة، واتصالات موثوقة بكفاءة أعلى.