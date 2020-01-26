شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيكل روبوتى يساعد شخصا مشلولا على المشى وعناق والدته لأول مرة بعد 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لحظة استثنائية اقتربت فيها التكنولوجيا أكثر من الإنسانية، ساعد هيكل خارجي روبوتى شخص مشلول على المشي وعناق والدته لأول مرة منذ 10 سنوات، حيث ساعد هيكل خارجي روبوتي طورته شركة صناعة سيارات كورية، رجل رياضي مشلول على الحركة، والذي كان لا يقو على الحركة منذ عام 2008 بعد تعرضه في حادث عندما كان صبيًا في المدرسة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لقد ألحق الحادث ضررا بالفقرات الصدرية، والعظام الصغيرة التي تشكل العمود الفقرى مما جعله غير قادر على المشي، والآن بعد أكثر من 10 سنوات، يتخذ هذا الشخص خطواته الأولى ثانية بفضل بدلة هيكلية خارجية.



الهيكل الروبوتى

وهذا الشخص هو Jun-beom ، 28 عامًا، حيث وضع ثقله على ساقيه للوقوف بدلا من كرسيه المتحرك بمساعدة الهيكل الروبوتى الذى يسمى H-MEX، والذى تم تصميمه لمساعدة المصابين بالشلل النصفي وكبار السن على المشي.

وكان قد عانى جون من الاكتئاب نتيجة للحادث الذي تركه مشلولًا، وعزل نفسه عن أصدقائه أو صديقته أو عائلته لمدة عام، حيث كان الرياضي قد أرسل خطابًا من أربع صفحات إلى الشركة المصنعة للهيكل العام الماضي يطلب فيه منها مساعدته على السير مرة أخرى.

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عناق الهيكل الروبوتى

وعند التجربة الواقعية، أخذ نفسا عميقا، حيث يسير نحو والدته في مشهد عاطفي مقسم مع لقطات للخطوات الأولى له، وببطء وثبات، يمضي في احتضان والدته من خلال الروبوتات التي يمكن ارتداؤها.

وقال دونج جين هين ، رئيس مختبر الروبوتات بالشركة: "إن مختبرنا حريص على تطوير الهيكل الطبي H-MEX ، باعتباره أحد حلول التنقل للمصابين بالشلل النصفي لتحسين حياتهم اليومية".



الهيكل الروبوتى

كما أن H-MEX في الوقت الحالي قيد الموافقة من جانب وزارة سلامة الأغذية والأدوية في كوريا وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتسويقها كجهاز طبي، حيث عرضت الشركة لأول مرة H-MEX في معرض جنيف للسيارات في عام 2017.

وعلى غرار هذا الابتكار، هناك روبوتات أخرى تركز على الحالة النفسية، مثل روبوت يلعب تنس الطاولة ويمكنه أن يخسر من أجلك عندما تشعر بالإحباط.