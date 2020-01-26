كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إطلاق تطبيق “Byte” خليفة “Vine” على أندرويد و IOS

متابعة-سنيار: أعلن “Dom Hofmann”، المؤسس الشريك لخدمة الفيديوهات القصيرة فاين Vine، أن تطبيقه الجديد المسمى بايت Byte متاح الآن على iOS وأندرويد بشكل رسمي، وذلك بعد أن كان Byte متاحا بشكل تجريبي في شهر أبريل 2019.

ويأتي إطلاق التطبيق الجديد بعد مرور عامين من إعلان المؤسس المشارك لخدمة الفيديوهات القصيرة فاين Vine عن بناء خليفة لتطبيق الفيديو القصير.

وعمل هوفمان منذ سنوات على تطوير Byte، وذلك بعد أن ترك خدمة فاين Vine بشكل مباشر بعد استحواذ منصة تويتر عليها.

وأوضح هوفمان أن تطبيق Byte يقدم آلية لتقاسم العائدات لمساعدة المبدعين في الحصول على أموال مقابل عملهم، وذلك عندما يقدم التطبيق في وقت لاحق الإعلانات، وسيكون هناك المزيد من التفاصيل حول كيفية عمل البرنامج التجريبي في القريب العاجل.

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وفي سلسلة من التغريدات من حساب Byte الرسمي على تويتر، تقول الشركة: إن تعويضات منشئي المحتوى تمثل إحدى الطرق المهمة التي يمكننا من خلالها دعم الإبداع والمجتمع، وذلك تحت شعار “الإبداع أولا”.

وحمل التطبيق في البداية اسم V2 قبل أن يعيد هوفمان تسميته بشكل رسمي إلى Byte في شهر مايو 2018، ويمكن لمستخدمي أندرويد تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب جوجل، بينما تقدم نسخة iOS أيضًا خيار تسجيل الدخول باستخدام حساب آبل، ومن ثم يجب تحديد اسم المستخدم وصورة الملف الشخصي.

ويأتي التطبيق بميزات اجتماعية أساسية مثل الخلاصة وصفحة الاستكشاف والإشعارات والملفات الشخصية، لكنه يفتقر في الوقت الحالي إلى إمكانية إعادة المزج ومرشحات الواقع المعزز وتأثيرات الانتقال وميزات المكافآت الأخرى التي ستجدها في تطبيقات مثل تيك توك.