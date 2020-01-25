ليس «كورونا».. تحذيرات من خطر قادم يهدد إفريقيا بسبب تغير المناخ

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عدد من المناطق في إفريقيا ستشهد غزو كبير من ملايين الجراد هو الأسوأ منذ 70 عاماً.

وتعليقاً على انتشار الجراد، قالت الصحيفة إن الخبراء ألقوا باللوم على التغير المناخي، حيث شهدت البلاد هطول الأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة الأكثر دفئًا خلال العام الماضي، وهو ما تعد ظروفاً ملائمة لتكاثر الجراد.

ونقلت الصحيفة عن أبو بكر صالح بابكر، عالم المناخ ومقره نيروبي، إن الأمطار الغزيرة في شرق إفريقيا جعلت 2019 واحدة من أكثر الأعوام أمطاراً في المنطقة.

وتحدث بابكر عن الارتفاع السريع لدرجة حرارة المياه في المحيط الهندي قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا، حيث ولّدت أيضًا عددًا غير معتاد من الأعاصير المدارية القوية قبالة إفريقيا العام الماضي.

وأشار إلى أنه في سبيل منع ومكافحة تفشي الأمراض، تقوم السلطات بتحليل صور الأقمار الصناعية وتنشر مبيدات الآفات المخزنة وإجراء الرش الجوي.

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وقالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيقاد" إن الزيادة الإضافية في أسراب الجراد قد تستمر حتى يونيو مع استمرار ظروف التكاثر المواتية.

وأوضح بابكر أنه من الصعب القول على وجه اليقين متى ستنتهي هذه الفاشية.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن الجراد يتكاثر بسرعة، محذرة أنه إذا تُرك دون رقابة، فإن أعداده الحالية قد ترتفع 500 مرة بحلول يونيو.

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الإقليمية في كينيا عن زيادة خطيرة للغاية في نشاط سرب الجراد في البلاد.

وقدرت البيانات سرباً يبلغ طوله 60 كيلومتراً (37 ميلا) وعرضه 40 كيلومتراً في شمال شرق البلاد، حيث لم تشهد كينيا تفشيًا للجراد كهذا منذ 70 عامًا.

وقالت الهيئة الإقليمية لشرق إفريقيا، إن سرب الجراد الصحراوي النموذجي يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 150 مليون جراد لكل كيلومتر مربع، تهاجر الأسراب بالرياح ويمكن أن تغطي 100 إلى 150 كيلومتر (62 إلى 93 ميل) في اليوم، ويمكن لسرب متوسط تدمير أكبر قدر ممكن من المحاصيل الغذائية في يوم واحد مخصص لإطعام 2500 شخص.