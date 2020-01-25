أداة مجانية لاختبار معايير تحسين محركات البحث في موقعك

يعتبر (تحسين محركات البحث) SEO من أهم إستراتيجيات التسويق الرقمي التي تساعدك على جلب الزوار إلى موقعك، وخصوصًا الزوار المهتمين بمنتجاتك أو الخدمات التي تقدمها، وهناك خوارزميات خاصة لدى محركات البحث لفهرسة وترتيب المواقع في نتائج البحث التي تظهر للمستخدمين.

إذا كان لديك موقع على الإنترنت يمثل عملك، فمن الأفضل أن تكون على دراية بأساسيات تحسين محركات البحث لتتمكن من متابعة مستوى أداء الموقع، والتواصل بشكل أفضل مع مسؤول التسويق الرقمي الذي ينفذ خطط الترويج لموقعك.

هناك العديد من الأدوات المتخصصة في تحليل أداء مواقع الويب وتحديد مدى التزامها بالمعايير الأساسية لخوارزميات محركات البحث، وسنتحدث اليوم عن إحدى هذه الأدوات وهي أداة SEO Site Checkup والتي تساعدك على تحليل بنية موقعك ومدى توافقه مع معايير محركات البحث.

فيما يلي كيفية استخدام الأداة:

في البداية نقوم بالدخول إلى موقع الأداة، حيث ستجد أنها تتيح لك إجراء تحليل واحد فقط في اليوم إذا كنت لا تملك حسابًا على موقعها، كما يمكنك أيضًا مقارنة أداء موقع أحد منافسيك في نفس التحليل.

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كل ماعليك هو إدخال إسم الموقع الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك في صفحة البداية بموقع أداة SEO Site Checkup – أحيانًا تكون في الجزء العلوي من صفحة البداية وأحيانًا تكون في أسفل الصفحة على اليمين – ثم تنتظر دقيقة تقريبًا لتبدأ نتائج التحليل في الظهور.

بعد انتهاء الأداة من إجراء تحليل كامل لموقع يظهر التقييم الإجمالي في صورة رقم يتراوح بين و 100، وكلما اقترب الرقم الذي حصلت عليه من 100 كلما دل ذلك على مراعاة موقعك لعدد أكبر من معايير تحسين محركات البحث.

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يمكنك بعد ذلك تحميل تفاصيل نتائج التحليل في شكل تقرير بصيغة PDF أو مطالعة التفاصيل عبر موقع الأداة، وتنقسم نتائج التحليل إلى 5 أقسام رئيسية هي: أساسيات تحسين محركات البحث General SEO، و السرعة Speed، والخادم والأمان Server & Security و قابلية الاستخدام على الهواتف Mobile Usability ، والمعايير المتقدمة Advanced SEO.

وكل قسم من هذه الأقسام يحتوى على مجموعة من المعايير التي تم تحليلها وبيان بحالتها – بمعنى هل موقعك مطبق به هذه المعايير أم لا – حيث تجد علامة صح خضراء بجانب كل معيار تم تطبيقه في موقعك بشكل صحيح، وعلامة تعجب أو علامة خطأ داخل دائرة برتقالية اللون بجانب كل معيار لم يتم تطبيقه بشكل صحيح.

الرائع في هذه الأداة أنك ستجد زر أحمر به عبارة How To Fix بجوار المعايير غير المطبقة بموقعك، وعد الضغط عليه ستظهر لك نافذة منبثقة بها فيديو يشرح لك كيفية تطبيق هذا المعيار بشكل صحيح لتحسين أداء موقعك، وبالتالي تحسين ترتيب ظهوره في نتائج محركات البحث.

على سبيل المثال إذا لم يكن لديك خريطة sitemap لموقعك فيمكنك الضغط على How To Fix ليظهر لك فيديو يشرح لك خطوات إعدادها.