تكنولوجيا: سامسونج تقدم سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية في عرض مجاني مع Galaxy S20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نقدم شركة سامسونج غالباً عروض لطلبات الحجز المسبق للإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy S، ولقد كشفت تسريبات مصورة عن العرض الذي يقدم من العملاق الكوري هذا العام مع إنطلاق سلسلة Galaxy S20، حيث تقدم سامسونج سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية مجاناً لبعض طلبات الحجز المسبق لهواتف Galaxy S20.

أشارت التسريبات التي نشرت حتى الآن إلى خطط سامسونج للإعلان الرسمي عن سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية خلال فعاليات مؤتمرها القادم في شهر فبراير، والتي تنطلق بتحسينات جديدة عن الإصدار الأول، ومن المتوقع أن تقدم السماعة مجاناً لطلبات الحجز المسبق لكلاً من هواتف Galaxy S20 Plus وS20 Ultra.

مع إختفاء إصدار E من سلسلة هواتف Galaxy S20، أشارت بعض التوقعات إلى أن سامسونج ستقدم العرض المجاني للإصدارات الثلاثة من سلسلة Galaxy S20 هذا العام، إلا أن أحدث التسريبات أكدت على أن العرض المجاني لطلبات الحجز المسبق سيشمل فقط هواتف Galaxy S20 Plus وS20 Ultra.

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كما تشير تسريبات Max Weinbach إلى أن إصدار Galaxy S20 Ultra سيتميز بمستوى تسعير مرتفع، كما يضم في محتوى الصندوق شاحن بتقنية الشحن السريع وبقدرة 25W فقط، مع سماعات USB-C، لذا سيكون شاحن 45W إختياري بتكلفة إضافية.

ولقد كشف في تسريبات سابقة عن سعر هاتف Galaxy S20 Ultra الذي ينطلق في السوق الأوروبي بسعر 1379 يورو، لذا يعد إضافة سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية في عرض مجاني قرار بديهي من شركة سامسونج.

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