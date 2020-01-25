تكنولوجيا: مراجعة للهاتف ASUS ROG Phone II: أقوى وأفضل هاتف للألعاب!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Asus هاتف ROG Phone II الخاص بالألعاب في شهر سبتمبر من عام 2019، ويعتبر هذا الهاتف من أفضل الهواتف المخصصة لفئة الألعاب مقارنةً بأي هاتف خاصةً من ناحية القوة الهائلة ومن ناحية الإعدادات ومن ناحية النظام.

إليكم مراجعة للهاتف ASUS ROG Phone II:

التصميم

يأتي الهاتف الذكي بتصميم زجاجي لامع وأنيق، كما انه قد تم تصنيعه بشكل متين ليتحمل الصدمات. تبلغ أبعاد الهاتف 171 × 77.6 × 9.5 ملم، ويبلغ وزنه 240 جرام، ولقد تم تزويد طبقة من زجاج Gorilla Glass 6 من الأمام، مع Gorilla Glass 3 من الخلف، بالإضافة إلى إطار من الألمنيوم.

من الأمام، ستجد شاشة 6.59 بوصة بها مستشعر لبصمة الأصبع مدمج، كما أنها مزودة بكاميرا أمامية من الجزء العلوي الأيمن، ومن الخلف يوجد إعداد كاميرا ثنائي مدمج مع فلاش. ويحتوي الجانب الأيمن على منفذ USB-C 3.1 من الجيل الثاني بالإضافة إلى زر الطاقة وزري التحكم في الصوت. أما عن الجانب الأيسر، ستجد فتحة بطاقة SIM. في حين من الأسفل، يوجد منفذ USB-C آخر للشحن مع مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس.

لا يدعم الهاتف أي معيار لمقاومة المياه، ولا يوجد أيضًا فتحة لإضافة بطاقة خارجية. وهو يتوفر باللون الأسود اللامع والأسود المنطفئ.

الشاشة

يحتوي الهاتف على شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.59 بوصة ودقة 1080 × 2340 بكسل بكثافة 391 بكسل لكل بوصة مع نسبة أبعاد 19.5:9، وتستحوذ الشاشة على 80.3% من هيكل الجهاز.

لقد تم تصنيع هذه الشاشة من قِبل شركة سامسونج وهي قوية بما يكفي لتمنحك أفضل تجربة للعب، إذ أنها تدعم ظهور 16 مليون لون مه التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 108%. وتدعم الشاشة أيضًا مستشعر لمس عالي الدقة بتردد 240 هرتز وذلك من أجل تجربة استخدام سلسلة للغاية.

يبلغ تردد الشاشة 120 جيجاهرتز، كما أنها توفر دعم HDR10.

الكاميرا

يأتي الهاتف بإعداد كاميرا ثنائي من الخلف والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 بالإضافة إلى كاميرا ثانوية أخرى واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، مع فلاش LED مدمج.

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يدعم إعداد الكاميرا الخلفي وخاصية HDR وبانوراما والبورتريه والتركيز باللمس والعنونة الجغرافية بالإضافة إلى كشف الوجه، كما أنها تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 و 60 إطار في الثانية، أو 1080 بكسل بمعدل 30 و 60 و 240 إطار في الثانية.

أما عن الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 24 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي تدعم خاصية بانوراما وHDR كما أنها قادرة على تصوير مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

الأداء

يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 855+ ثماني النواة بتقنية تصنيع 7 نانومتر، ولقد تم تطوير هذا المعالج لكي يكون مناسب للألعاب بشكل كبير، كما انه يدعم معالج رسومات Adreno 640، والذي يوفر سرعة كبيرة مع الألعاب أو أثناء عرض الصور.

وبهذا، فإن الهاتف يوفر شاشة سريعة وسلسة بشكل واضح مقارنةً بالهواتف الأخرى، لذا فهي مناسبة جدًا لفئة الألعاب.

يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت و12 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android 9 Pie، المستند إلى واجهة مستخدم ROG UI.

البطارية

يأتي الهاتف ببطارية قوية غير قابلة للإزالة بسعة 6000 مللي أمبير، وتعتبر بطارية الهاتف قوية للعمل لوقت طويل لكي تناسب تجربة الألعاب.

تدعم البطارية تقنية الشحن السريع ولا تستغرق وقتًا طويلًا في الشحن بالرغم من سعتها الكبيرة، وعلاوة على ذلك، فيمكن استخدامها كمورد طاقة للهواتف الأخرى عن طريق منفذ الشحن الموجود في الهاتف وتقوم بشحن الهواتف الأخرى بقوة 10 واط.

لا تدعم البطارية تقنية الشحن اللاسلكي.

السعر

يبلغ سعر الهاتف 899 دولار أمريكي لإصدار 512 مع 12 جيجابايت.

0.00 يعتبر هاتف ROG Phone II هاتف قوي ومميز مخصص للألعاب مع شاشة سلسة ورائعة وأداء قوي، وكل هذا مع ذاكرة ضخمة وبطارية خارقة. 8.5/10 الإيجابيات شاشة ممتازة بتردد 120 هرتز

بطارية خارقة

أداء سريع وسلس

تصميم متين

خيارات متنوعة وكبيرة للذاكرة السلبيات لا يدعم معيار لمقاومة المياه

لا يدعم تقنية الشحن اللاسلكي

لا يوجد إمكانية لإضافة بطاقة ذاكرة خارجية

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