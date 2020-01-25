دُمى Galaxy S20 Series تظهر في مقطع فيديو جديد

فاطمة أيت طالب - دبي -

دخل المتجر الإلكتروني البريطاني MobileFun إلى لعبة التسريبات، فهو قرر الآن نشر مقطع فيديو يستعرض لنا دمى لهواتف Galaxy S20 الثلاثة القادمة. في السابق، رأينا دُمى مطبوعة بالطابعة الثلاثية الأبعاد والتي تستند على الرسومات الثلاثية الأبعاد المسربة، ولكن هذه الدمى التي تم إستعراضها في هذا الفيديو هي التي يتم إستخدامها من قبل المصنعون في الصين لإختبار الأغطية الواقية وغيرها من الملحقات المصممة لهواتف Galaxy S20 الحقيقية.

هذه الدُمى تؤكد لنا أن Galaxy S20 Ultra سيكون هو العضو الأكبر في سلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فهو يأتي بنفس حجم +Galaxy Note 10 أو أطول قليلاً في الواقع.

Advertisements

أما بالنسبة للهاتفين Galaxy S20 و +Galaxy S20، فهما يُعتبران أطول وأعرض قليلاً مقارنة بالهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 على التوالي. هذا يعني أن جميع أفراد التشكيلة شهدوا زيادة في الحجم. ونظرًا لعدم وجود Galaxy S20e هذا العام، فهذا يجعل Galaxy S20 هو العضو الأصغر في التشكيلة.

حدبة الكاميرا هي أكثر سماكة بشكل ملحوظ وأوسع نطاقًا على الهاتف Galaxy S20 Ultra، وبالتالي هذا يلمح إلى أن الهاتف سيأتي فعلاً مع مستشعر كبير الحجم على مستوى الكاميرا الرئيسية، فالشائعات السابقة ذكرت أنه سيضم مستشعر بدقة 108 ميغابكسل. وفيما يخص أبعاد كل هاتف، فقد ذكر متجر MobileFun أنها كالتالي :

الهاتف أبعاد الهاتف أبعاد وحدة الكاميرا Galaxy S20 151 × 73 × 7.7 ملمتر 34 × 17 × 1 ملمتر +Galaxy S20 161 × 69 × 7.7 ملمتر 35 × 21 × 1 ملمتر Galaxy S20 Ultra 166 × 76 × 8.9 ملمتر 45 × 30 × 2 ملمتر

إليكم بعض الأخبار السارة وبعض الأخبار السيئة. وبالنسبة للخبر غير السار، فهو يتمثل في إختفاء منفذ السماعات 3.5mm. لقد توقعنا ذلك كثيرًا، لأن شركة سامسونج قامت بإزالة هذا المنفذ في هواتف Galaxy Note 10. أما بخصوص الخبر السار، فهو يتمثل في إختفاء زر Bixby أيضًا.