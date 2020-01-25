سامسونج تعمل على تطبيق Quick Share، ويقدم نفس خصائص AirDrop من آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - ميزة AirDrop لنقل الملفات والمستندات من شركة آبل كانت متوفرة منذ عدة سنوات، فهي تتيح للمستخدمين نقل الملفات والمستندات من هاتف iPhone أو حاسوب محمول مُزود بنظام MacOS إلى جهاز آخر مزود بنظام MacOS أو iOS. ومع ذلك، بالنسبة لنظام الأندرويد، فليس هناك تطبيق أصلي من شركة جوجل يؤدي نفس المهمة.

من الناحية الفنية يتوفر لدى نظام الأندرويد الكثير من الخيارات للإختيار من بينها في حالة إذا كنت ترغب في نقل الملفات إلى هاتف آخر أو حاسوب شخصي، ولكن معظمها تطبيقات تابعة لأطراف ثالثة.

بالنظر إلى أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية تُحاول الآن إنشاء تطبيقاتها الخاصة مثل Xiaomi و Oppo و Vivo، فيبدو أن شركة سامسونج تسير على نفس المسار أيضًا. في الواقع، لقد صدر الآن تقرير جديد من منتدى المطورين XDA Developers يشير إلى أن شركة سامسونج تعمل على تطبيق جديد يُدعى ” Quick Share ” والذي يساعد المستخدمين في الأساس على القيام بنفس الشيء. ومع ذلك، فهو يتميز أيضًا ببعض الوظائف الإضافية.

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كما ترون في الصورة أعلاه، يدعم التطبيق أيضًا الرفع إلى السحابة ( مؤقتًا ) عندما ترغب في إرسال الملفات إلى أجهزة ” SmartThings ” المدعومة. لا يمكننا أن نكون متأكدين جدًا من الأجهزة التي ستحصل على هذا التطبيق، ولكن من المحتمل أن تكشف شركة سامسونج عن التطبيق أو الخدمة إلى جانب سلسلة هواتف Galaxy S20 في شهر فبراير المقبل.

نحن لا نعرف ما إذا كان هذا التطبيق سيكون من بين تطبيقات سامسونج التي ستأتي مثبتة مسبقًا على أجهزة الشركة أو ما إذا كان سيتم عرضه للتحميل بشكل مستقل على متجر التطبيقات التابع للشركة.