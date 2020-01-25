الإعلان رسميًا عن الجهاز اللوحي Lenovo M10 FHD REL، ويضم بطارية بسعة 7000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أنه لم يعد هناك طلب كبير على الأجهزة اللوحية، فقد قررت شركة Lenovo اليوم إزاحة الستار رسميًا عن جهاز لوحي جديد يُدعى Lenovo M10 FHD REL. وكما يوحي إسمه، فهذا الجهاز اللوحي ينتمي إلى الفئة المتوسطة ويأتي مع مواصفات تقنية متواضعة.

الجهاز اللوحي الجديد Lenovo M10 FHD REL يضم شاشة FullHD بحجم 10.1 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 450، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وبطارية بسعة 7000mAh، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وخلفية بدقة 8 ميغابكسل.

هذا الجهاز اللوحي يأتي كذلك مع إثنين من مكبرات الصوت، ومع منفذ السماعات 3.5mm، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie. وعلى ما يبدو، فإنه يتم عرض هذا الجهاز اللوحي الآن للبيع في الهند مقابل ما يُعادل 196 دولار أمريكي.