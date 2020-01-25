تسعة هواتف إضافية من شركة LG ستحصل على تحديث Android 10 هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تتمتع شركة LG بسمعة جيدة عندما يتعلق الأمر بترقية أجهزتها القديمة إلى الإصدارات الأحدث من نظام الأندرويد، ولكنها تعمل على تحسين تلك السمعة. تم بالفعل إصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر لإثنين من هواتفها الذكية الحالية، ويتعلق الأمر هنا بكل من LG V50 ThinQ 5G و LG G8 ThinQ. وعلى ذكر ذلك، فقد صدر الآن بيان من فرع شركة LG في إيطاليا يلقي مزيدًا من الضوء على خطط الشركة لجلب تحديث Android 10 مع واجهة LG UX 9.0 إلى تسعة أجهزة أخرى في العام 2020.

وتشمل هذه الأجهزة كل من LG V40 ThinQ، والوحدات العالمية من LG V50 ThinQ و LG G8X ThinQ و LG G8S ThinQ و LG G7 ThinQ و LG K50S و LG K40S و LG K50 و LG Q60.

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الوحدات العالمية من الهاتف LG V50 ThinQ هي الأولى التي ستحصل على تحديث Android 10، وسيحدث ذلك في شهر فبراير المقبل، وتليها وحدات LG G8X ThinQ في الربع الثاني من هذا العام. ومن المقرر أن يتم إصدار تحديث Android 10 لكل من LG G7 ThinQ و LG G8S ThinQ و LG V40 ThinQ في الربع الثالث من العام 2020. أما بالنسبة لكل من LG K50S و LG K40S و LG K50 و LG Q60، فهم سيحصلون على نفس التحديث في الربع الرابع من هذا العام.