عطل في «فيسبوك» يضرب عدة دول بينها مصر.. والشركة توضح السبب

تفاجأ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، بتعطله في عدد من دول العالم بينها مصر.

وفق ما ذكر موقع "داون ديتكتور"، فإن عددًا كبيرًا من المستخدمين عانوا من عطل في تحديث الصفحة الرئيسية لـ"فيسبوك"، بينما واجه آخرون مشكلة تعطل الموقع بشكل كلي، وبنسبة أقل عانى البعض من تسجيل الدخول إلى الموقع.

وأبلغ موقع "داون ديتور" بارتفاع حدة الشكاوى في دول أوروبية بينها فرنسا وبولندا وبلجيكا وإنجلترا، وأجراء من الولايات المتحدة الأمريكية.

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وحتى الآن لم تتضح الأسباب وراء هذا العُطل المفاجئ. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وعادت بعض الخدمات للعمل بشكل طبيعي، ولم تعلن فيسبوك حتى الآن أي سبب لحدوث تلك العطل. حسبما نشر موقع "أخبار اليوم".

كما لم تتعرض تطبيقات الشركة المختلفة مثل "إنستجرام" و"واتساب" و"ماسنجر" إلى عطل مشابه حتى الآن.