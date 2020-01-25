موعد طرح هاتف سامسونج الجديد « جالاكسي فولد 2» القابل للطي

وسط توقعات بأن يجري الإعلان عنه في الربع الثاني من العام الجاري، كشفت تقارير تقنية، أن شركة سامسونج تعتزم طرح هاتفها الذكي الجديد القابل للطي "جالاكسي فولد 2" في غضون أشهر قليلة،
وبحسب موقع "بي جي آر"، فإن الجهاز المرتقب سيضاف إلى الهاتف الأول القابل للطي الذي تم طرحه خلال السنة الماضية، أي "جالاكسي فولد".
وقال مطور الويب والخبير في الشؤون التقنية، ماكس وينباخ، إن سامسونغ ستعزز شاشة الجهاز بزجاج بالغ الرقة، فضلا عن تخصيص مكان للقلم الذكي. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".
ويراهن المستخدمون على الهاتف الجديد القابل للطي، حتى تقوم "سامسونج" بإدخال تحسينات على تصميم الجهاز.
وبهذه الخطوة، تكون شركة "سامسونج" قد أرست عادة جديدة وهي إصدار هاتف جديد قابل للطي في كل سنة، وذلك على غرار ما تفعل في سلسلة الهواتف الأخرى.
وفي غضون ذلك، لم تتضح تفاصيل أوفى بشأن دقة الشاشة وسعة البطارية، لكن المرجح بحسب الخبراء هو أن الهاتف لكن يكون أقل قوة من سابقه.
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