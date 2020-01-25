شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديد بمساعد أليكسا الذكى لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمل المعهد الوطنى الملكي للمكفوفين "RNIB" مع شركة أمازون لتوفير معلومات حول مشاكل الرؤية التى يمكن الوصول إلى حل لها عن طريق الصوت، حيث تم تدريب مساعد الأمازون الذكى "أليكسا" على مساعدة المكفوفين وضعاف البصر، فيؤكد أكثر من نصفهم أنهم يواجهون مشكلات مع استخدام الإنترنت، وسيتمكن الأشخاص من الوصول إلى المعلومات المنسقة من خدمة مشورة فقدان البصر فى RNIB باستخدام أوامر صوتية مثل "أنا فاقد البصر".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الأبحاث التي أجرتها الجمعية الخيرية، أن 54% من المكفوفين وضعاف البصر يعتقدون أن رؤيتهم تشكل عائقًا أمام استخدام الإنترنت.

ووجد استطلاع RNIB أيضًا أن 61 % من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية لم يتمكنوا من الاستفادة إلى أقصى حد من التكنولوجيا الجديدة، مشيرين إلى مشكلات إمكانية الوصول.

وبدأت دوللي ماكلوجلين، 71 سنة، فقدان بصرها في الأربعين من عمرها، حيث تقول إنها يجب أن تحصل على مساعدة الآخرين في البحث عن المعلومات على الإنترنت.

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وأضافت "يمكننى استخدام رسائل البريد الإلكترونى، لكننى أجد صعوبة بالغة فى التنقل عبر الإنترنت باستخدام قارئ الشاشة".

تم تصميم جميع المواقع بشكل مختلف، ما يجعل من الصعب العثور على ما أبحث عنه، أنا لست جيدة فى البحث عن معلومات محددة أو طلب أشياء".

وسيتمكن المستخدمون من سؤال أليكسا عن نوع التكنولوجيا المساعدة التى يستخدمها المكفوفين، والمشورة بشأن ما يجب فعله إذا اعتقدوا أنهم يفقدون بصرهم فى حالة ضعاف البصر.