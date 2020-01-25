تكنولوجيا: روبوت بوسطن ديناميكس الشبيه بالكلب يتخطى العوائق .. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شبّه آدم سافاج نفسه بطفل حصل على هدية عيد الميلاد خلال مقدمة مقطع فيديو نشره مؤخرًا ضمن سلسلة حلقات ينشرها على موقع يوتيوب بعنوان ذا ريسون، وظهر سافاج جالسًا على صندوق كبير يتضمن الروبوت سبوت، وقال سافاج أنه يرغب في اختبار هذا الروبوت منذ عدة أعوام، وحان الآن وقت المغامرة، وسيستمر سافاج وفريقه في اختبار الروبوت طوال العام الجارى لاستكشاف قدراته ومساعدة الشركة في تطويره، وذلك بحسب موقع مرصد المستقبل الإماراتى.

وجرى الاختبار فى الهواء الطلق وتضمن تسلق الروبوت لمجموعة من الصخور والزحف داخل نفق وتسلق الدرج صعودًا وهبوطًا، ويرتبط إهداء الشركة روبوت سبوت لسافاج بخططها لطرحه فى الأسواق. وأعلنت أيضًا عن تعيين روب بلايتر رئيسًا تنفيذيًا جديدًا فى اليوم ذاته الذى نشر فيه مقطع الفيديو. ووفرت أيضًا أدوات تطوير برمجيات الروبوت على موقع جيت هاب، وأعلنت عن عقد مؤتمر أكتويت وهو أول مؤتمراتها للمطورين.

وتصب هذه الجهود فى إنجاح تسويق الروبوت سبوت، وعلى رأسها استمرار سافاج الذى يعد أحد أشهر الشخصيات فى مجال تعليم العلوم والتقنية فى نشر مقاطع فيديو لاختبارات الروبوت، يجعل فكرة شراء الشرطة للروبوت غير مخيفة للعامة، وأضاف سافاج فى مقطع الفيديو «أرى فى هذه الروبوتات قطعًا هندسية رائعة، لكننى عندما اختبرت الروبوت سبوت اكتشفت أنه أكثر تعقيدًا مما توقعت."