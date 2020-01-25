شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تستعد لإرسال روبوت "نصف بشرى" فى مهمة للفضاء.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) قفزة عملاقة، إذ تستعد لإرسال روبوت نصف بشرى، فى مهمة إلى الفضاء، شهر ديسمبر المقبل.

وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن الروبوت اسمه " فيمومميترا"، هو روبوت أنثى، وتتحدث لغتين، وتجيب اسئلة الأشخاص، كما يمكنها التعرف على الوجوه.

والغرض من الروبوت المختلف، هو إجراء تجارب قبل أن تطلق الهند أول مهمة مأهولة إلى الفضاء في عام 2022.

وذكرت صحيفة "الهند اليوم" أن العلماء كشفوا عن الروبوت فيمومميترا من خلال حدث إعلامي يوم الأربعاء الماضى، حيث استقبلت الحاضرين بـ "هاى أنا فيمومميترا"، أنا النموذج الأول للروبوت النصف بشرى".



الروبوت

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روبوت هندي

وقالت بلكنة هندية ثقيلة: "يمكننى أن أكون رفيقتكم وأتحدث مع رواد الفضاء وأتعرف عليهم وأجيب على استفساراتهم أيضًا".

تم تصميم الروبوت لتقليد نشاط الطاقم إذ يمكنها التعرف عليهم والرد على استفساراتهم، وتخطط وكالة الفضاء لإرسال "فيمومميترا" إلى الفضاء فى وقت لاحق من هذا العام عندما ستطلق رحلات بدون رواد وبشر إلى الفضاء كجزء من مشروع Gaganyaan.

وقال رئيس ISRO K. Sivan فى عام 2019 أثناء الإعلان عن مهمة Gaganyaan: "ستكون محطتنا الفضائية صغيرة جدًا، مفيدة لإجراء التجارب، ليس لدينا خطة كبيرة لإرسال البشر إلى السياحة وأشياء أخرى".

وقال أن المهمة تضم اثنين أو ثلاثة من رواد الفضاء فى مهمة تستغرق سبعة أيام كحد أقصى، وستستخدم كبسولة ذاتية الحكم تبلغ مساحتها 8200 رطل لتدور حول الأرض على مسافة 250 ميلًا فوق الأرض مع طاقم داخلها.

سيبدأ المشروع فى تدريب رواد الفضاء فى وقت لاحق من هذا الشهر ويتوقع أن تكلف الحكومة الهندية حوالى 100 مليار روبية (1.4 مليار دولار).