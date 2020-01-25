شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نواب يابانيون يطرحون فكرة إصدار عملة رقمية خاصة بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحد نواب الحزب الحاكم في اليابان إن مجموعة من المشرعين في الحزب يعملون على اقتراح لليابان بإصدار عملتها الرقمية الخاصة، فى إشارة إلى الانزعاج الذى تشعر به طوكيو تجاه عملة "ليبرا" من فيس بوك وسعى الصين لإنشاء يوان رقمى، وقال نوريهيرو ناكاياما نائب الوزير البرلماني للشئون الخارجية إن العملة الرقمية يمكن أن تكون مبادرة مشتركة بين الحكومة والشركات الخاصة حيث ستجعل اليابان تتماشى مع التغيرات العالمية في التكنولوجيا المالية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال ناكاياما، وهو عضو رئيسي في المجموعة المؤلفة من حوالي 70 من أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي "الخطوة الأولى هي النظر في فكرة إصدار الين الرقمي"، واَضاف "الصين تتجه نحو إصدار اليوان الرقمي، لذلك نود اقتراح تدابير لمواجهة مثل هذه المحاولات"، وقال ناكاياما إن المجموعة التي يقودها وزير الأحزاب ذو الثقل الكبير أكيرا أماري، تعتزم تقديم اقتراحها إلى الحكومة في أوائل الشهر المقبل.

وبينما من غير المحتمل أن تصدر اليابان عملات رقمية في وقت قريب بسبب العقبات الفنية والقانونية، فإن هذه الخطوة تأتي في أعقاب قرار بنك اليابان بالانضمام إلى ستة بنوك مركزية أخرى لتبادل الخبرات بشأن القيام بذلك في المستقبل، وفي إشارة إلى زيادة الاهتمام بالعملات الرقمية في الأوساط السياسية، أخبر رئيس الوزراء شينزو آبي البرلمان أن الحكومة ستعمل مع بنك اليابان في دراسة العملات الرقمية وإيجاد طرق لتعزيز راحة الين كوسيلة للتسوية.

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وقد دفع فيس بوك لإطلاق عملته المشفرة "ليبرا" البنوك المركزية على تسريع وتيرة النظر في إصدار العملات الرقمية، ومن بين البنوك المركزية الكبرى، برزت الصين كرائد في سعيها إلى إنشاء أموال رقمية خاصة بها، ورغم أن تفاصيل مشروعها لا تزال نادرة، فقد عبر بعض المشرعين اليابانيين عن قلقهم إزاء خطوة بكين كمحاولة لتوسيع استخدام اليوان كعملة تسوية في الاقتصادات الناشئة.

وقال وزير المالية تارو آسو في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستكون "مشكلة خطيرة للغاية" إذا أصبح اليوان الرقمي وسيلة شائعة للتسوية الدولية، حيث تسوي اليابان المعاملات بالدولار، ومع ذلك، قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق تاكاهيدي كوشي، إن الصين واليابان لديهما أسباب مختلفة للنظر في إصدار عملات رقمية.

فبالنسبة للصين، فإن الدافع هو تعزيز نفوذ اليوان في المجتمع العالمي؛ وقال إنه بالنسبة لليابان، سيكون تغيير ثقافة البلاد المحبة للنقد، وقال "ربما لن يرغب بنك اليابان في فعل أي شيء من شأنه أن يخنق ابتكار القطاع الخاص، وأفضل طريقة هي إصدار عملة رقمية هجينة تديرها وتصدرها شركات خاصة، بمشاركة البنك المركزى".