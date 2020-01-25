تسريبات جديدة تستعرض لنا Galaxy S20 باللونين الوردي والرمادي، والأغطية الواقية الرسمية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة هواتف Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا على العديد من التسريبات التي تستعرض لنا كيف ستبدو هذه الهواتف، والآن نحن هنا مع صور رسمية مسربة جديدة تستعرض لنا كيف سيبدو الهاتف Galaxy S20 باللون الأزرق الفاتح والزهري والرمادي.
وعلاوة على ذلك، فقد تم أيضًا تسريب مجموعة من الصور التي تستعرض لنا بعض الأغطية الواقية الرسمية التي ستقوم شركة سامسونج بإصدارها لكل من Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra. وكما تلاحظون، هذه الهواتف الذكية الثلاثة تأتي مع شاشات مزودة بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرات الأمامية، ووحدة عريضة تحوي الكاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، ولكن يجب الإشارة إلى أن هناك إختلاف في عدد الكاميرات التي قررت شركة سامسونج تضمينها في الواجهة الخلفية لكل هاتف ونوعيتها أيضًا، فالهاتف Galaxy S20 يضم ثلاث كاميرات في الخلف، بينما يضم الهاتف +Galaxy S20 أربع كاميرات، والهاتف Galaxy S20 Ultra خمس كاميرات.
ووفقا للتقارير، فمن المرجح أن يبدأ سعر الهاتف Galaxy S20 Ultra من 1349 يورو للنسخة الأساسية، وقد يصل إلى 1549 يورو للنسخة التي تضم 512GB من الذاكرة الداخلية. وفيما يخص المواصفات التقنية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فقد ذكرت التسريبات السابقة أنها ستكون كالتالي :
Galaxy S20 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30
- كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 4000mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
Galaxy S20+ 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق
- كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 4500mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
Galaxy S20 Ultra 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 512GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 108MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 48MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×10 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×100، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق
- كاميرا أمامية بدقة 40MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 5000mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
كانت هذه تفاصيل خبر تسريبات جديدة تستعرض لنا Galaxy S20 باللونين الوردي والرمادي، والأغطية الواقية الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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