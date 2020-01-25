إختبارات الأداء تكشف لنا عن بعض المواصفات التقنية الرئيسية للهاتف Galaxy M21

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن الهاتف Galaxy M20 في شهر يناير من العام الماضي، والآن تم رصد خليفته والذي من المفترض أن يحمل إسم Galaxy M21 في منصة إختبارات الأداء Geekbench مما أتاح لنا فرصة التعرف على بعض مواصفاته التقنية الرئيسية، وتأكيد إقتراب موعد الإعلان الرسمي عنه.

تم رصد الهاتف Galaxy M21 في منصة إختبارات الأداء المذكورة آنفًا تحت الإسم الرمزي SM-M21F، وقد تم رصده وهو يعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ويضم المعالج الثماني النوى Exynos 9611، و4GB من الذاكرة العشوائية.

للآسف، هذه هي جل المعلومات التي كشفت لنا عنها منصة إختبارات الأداء Geekbench، ولكن الشائعات السابقة تقول أن هذا الهاتف سيضم أيضًا كاميرتين أو ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية، فضلا عن 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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حاليًا، ليست هناك أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Galaxy M21، ولكن نظرًا إلى أنه تم الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy M20 في شهر يناير من العام الماضي، فهناك إحتمال أن يتم الإعلان رسميًا كذلك عن الهاتف Galaxy M20 في الأيام القليلة المقبلة.