آبل تقاوم إلحاح الإتحاد الأوروبي لإستخدام شاحن موحد للهواتف، وتقول أن ذلك سيخنق الإبتكار

فاطمة أيت طالب - دبي - ما زال الإتحاد الأوروبي يضغط من أجل منفذ شاحن مشترك للهواتف المحمولة منذ أكثر من عقد من الزمان، ولكن كانت هناك دائمًا شركة واحدة ترفض تلك الفكرة، وهذه الشركة هي أبل. في الأسبوع الماضي، أدخل البرلمان الأوروبي تعديلاً على مشروع قانون من شأنه أن يجعل الشاحن المشترك ضروريًا للهواتف. هذا الأسبوع، أصدرت شركة أبل ردًا.

تحذر شركة آبل من أن الشاحن المشترك سوف يخنق الابتكار وسيكون مزعجًا للمستهلكين. لإثبات وجهة نظرها، قررت شركة أبل إجراء دراسة، ووجدت أن الانتقال إلى معيار موحد سيتكبد تكاليف تبلغ 1.5 مليار يورو، أي أكبر بكثير من الفوائد البيئية المتوقعة البالغة 13 مليون يورو.

لقد إنتقلت شركة آبل بالفعل جزئيًا إلى منفذ USB Type-C في أحدث طرازات iPad Pro و MacBook. ويأتي الهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max مع شاحن USB Type-C، ولكنه يحتاج إلى كابل USB Type-C to Lightning للإقتران بالهاتف. جميع الشائعات حول حصول هواتف iPhone على منفذ USB Type-C أثبتت أنها غير صحيحة.

على أي حال، ستنشر المفوضية الأوروبية دراستها الخاصة حول تأثير الشاحن المشترك في نهاية يناير أو أوائل الشهر المقبل. في الوقت الحالي، تدرس اللجنة أفضل طريقة لوضع تشريعات تتطلب وجود شاحن مشترك.