ستوسع الولايات المتحدة الحظر المفروض على شركة Huawei في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل الولايات المتحدة على توسيع نطاق الحظر المفروض على شركة Huawei في العام 2020. وكشف وزير التجارة، السيد Wilbur Ross لوكالة الأنباء Bloomberg أن الحكومة تعمل على وضع قواعد جديدة تهدف إلى حرمان Huawei من التكنولوجيا ذات الصلة بالولايات المتحدة.

حتى هذه النقطة إذا تم إنجاز 35 في المئة أو أقل من أعمال الشركة الصينية في الولايات المتحدة، فقد تم السماح بتصدير المنتجات إلى Huawei. وبحسب ما ورد، تتطلع الولايات المتحدة إلى خفض هذا العدد إلى 10 في المئة أو أقل، مما يحد بشدة من عدد الشركات الموجودة في الولايات المتحدة المسموح لها بالتعامل التجاري مع شركة Huawei.

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ووفقًا للتقرير، تعمل الحكومة الأمريكية على وضع لائحة تمنع منتجات Huawei المصممة في الولايات المتحدة والمصنعة خارجها، مما يوسع نطاق الحظر بشكل أكبر.

أشار مصنعو أشباه الموصلات في الولايات المتحدة إلى أن فرض قيود صارمة على السلع الأمريكية لشركة Huawei سيكون له نتائج عكسية حيث من المحتمل أن تجد Huawei تقنيات بديلة لدى الشركات غير الأمريكية. مصدر القلق الآخر هو أن الصين يمكن أن تنتقم عن طريق إغلاق السوق الصيني بأكمله أمام الشركات الأمريكية. يعد السوق الصيني هو الأكبر في العالم، وتعتمد عليه شركة أبل وغيرها من الشركات المصنعة الأمريكية حاليًا.

لا يوجد موعد نهائي لسن الإجراءات الجديدة ، ولكن ورد أن ذلك سيحدث قريبًا.