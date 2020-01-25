تسريبات تكشف موعد طرح هاتف سامسونج الجديد القابل للطي.. وتقارير تكشف بعض مواصفاته

كتب: ضياء السقا

كشفت تسريبات عن طرح هاتف سامسونج الجديد القابل للطي، "جالاكسي فولد 2"، في غضون أشهر قليلة، وسط توقعات بأن يجري الإعلان عنه في الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب "سكاي نيوز"، نقلا عن موقع "بي جي آر"، إن سامسونج ستعزز شاشة الجهاز بزجاج بالغ الرقة، فضلا عن تخصيص مكان للقلم الذكي.

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ويراهن المستخدمون على الهاتف الجديد القابل للطي، حتى تقوم "سامسونج" بإدخال تحسينات على تصميم الجهاز.

وفي غضون ذلك، لم تتضح تفاصيل أوفى بشأن دقة الشاشة وسعة البطارية، لكن المرجح بحسب الخبراء هو أن الهاتف لكن يكون أقل قوة من سابقه.

وبهذه الخطوة، تكون شركة "سامسونغ" قد أرست عادة جديدة وهي إصدار هاتف جديد قابل للطي في كل سنة، وذلك على غرار ما تفعل في سلسلة الهواتف الأخرى، حيث سيضاف الهاتف الجديد إلى الأول القابل للطي أيضا الذي تم طرحه خلال السنة الماضية، أي "جالاكسي فولد".