شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا قد تفرض بيع الهواتف الذكية المعززة "للقيم الروسية"..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفق تقرير نشرته "رويترز"، فإن الخدمة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار قد صاغت مبادئ توجيهية تحدد فيها البرامج التي ستكون إلزامية، وينص مشروع القرار الحكومي حسبما نقل موقع AIT NEWS للأخبارالتقنية عن "رويترز"، أن مثل هذه التطبيقات يجب أن تساعد في "تشكيل أولوية القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية"، كما يجب أن تكون شعبية وآمنة.
كما تنص مسودة القواعد على أنه يمكن طرح البرامج والتطبيقات لدراسة الشركات الخاصة أو الكيانات الحكومية أو البنك المركزي، ومن المقرر الانتهاء من إعداد التفاصيل المتعلقة بالقواعد النهائية للقراربحلول نهاية الشهر، ثم مناقشتها مع اللاعبين في السوق وتقديمها إلى الحكومة لتبنيها في مارس القادم، ويأمل الداعمون للقرار بأن يساعد الشركات التقنية وتلك المتخصصة بالبرامج والتطبيقات في منافسة الشركات الأجنبية، بينما يرى معارضون له، وخصوصا تجارالأجهزة الإلكترونية الروس، بأنه قد اتخذ دون التشاور معهم.
وسبق وأن فرضت الحكومة الروسية تشريعات جديدة قد تؤثر بشكل مباشرعلى شركات التكنولوجيا مثل أبل وجوجل وفيس بوك وغيرها، حيث يطلب التشريع الجديد الذى يدخل حيزالتنفيذ فى الأول من شهر يوليو 2020 من جميع أجهزة الحواسيب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة التى تباع فى روسيا توفيربرامج روسية مثبتة مسبقًا.
وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، فإن أحد المتطلبات الجديدة هو أن جميع الأجهزة يجب أن يكون مثبت عليها بشكل افتراضى متصفح الإنترنت الروسى Yandex والتطبيقات الأخرى المطورة فى روسيا، وهو أمرلا ترغب فيه العديد من شركات التكنولوجيا الأجنبية، بما فيها أبل.
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