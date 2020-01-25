شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب خطير يقترب من الأرض .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" من أن كويكبا يشكل خطرا محتملا على الكرة الأرضية يقترب حاليا من كوكبنا، وأشارت "ناسا" إلى أن الكويكب المسجل برقم 163373 والذي يقدر قطره بما بين 440 و990 مترا سيمر قرب الكرة الأرضية منتصف فبراير القادم، ومن المتوقع أن يقترب الكويكب في 15 فبراير من الأرض بمسافة تتجاوز المسافة بين الأرض والقمر بـ15 ضعفا فقط، بحسب روسيا اليوم.

وينتمي الكويكب الذي اكتشف في 23 أكتوبر 1995 إلى مجموعة كويكبات أبولو، وهي الكويكبات التي يعبر مسارها مدار الأرض وتصنف لذلك "محتملة الخطورة"، وإذا لم يصطدم هذا الكويكب بالأرض وتحدث الكارثة العالمية في فبراير القادم، فمن المتوقع أن يقترب الكويكب من الكرة الأرضية مرة أخرى في عام 2075.

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وفي نفس السياق أعلن دينيس دينيسينكو المدرس في مركز التعليم الفلكي والفضائي بقصر الرواد بموسكو، أنه يجري حاليا إنشاء شركة لسائر روسيا تكون تحت إشراف المركز للبحث عن الكويكبات، وقال دينيسينكو، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "نبحث في إمكانية تأسيس شركة لسائر روسيا للبحث عن الكويكبات تكون تحت إشراف مركز التعليم الفلكي والفضائي بقصر الرواد بموسكو، ومن أجل ذلك يجب تنظيم دروس رفع الكفاءة للمعلمين في المدارس، ودروس إضافية وحلقات بحث في مجال علم الفلك للراغبين في ذلك".

وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن "دينيسينكو "يخطط هو وطلابه للاشتراك في حملة بحث جديدة عن الكويكبات التي ستنطلق في 15 فبراير وتستمر لغاية 13 مارس من عام 2020 ، إضافة إلى مشاريع أخرى لا علاقة لها بالكويكبات.