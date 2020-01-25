شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 مركبات فضائية أمريكية جديدة لنقل الأشخاص إلى الفضاء هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتم إطلاق رواد فضاء فى المدار من الأراضى الأمريكية منذ يوليو 2011، عندما تقاعد أسطول مكوك الفضاء التابع لناسا، ومنذ ذلك الحين، اعتمدت على مركبات الفضاء الروسية سويوز لنقل أعضاء الطاقم من وإلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، لذلك تعتمد ناسا على القطاع الخاص لتعويض هذا الأمر، والذى بدأ يأتى بثماره حيث من المقرر أن نرى 4 مركبات أمريكية جديدة لنقل رواد الفضاء هذا العام.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فقد منح برنامج Commercial Crew التابع للوكالة عقوداً بقيمة مليارات الدولارات لـBoeing و SpaceX في عام 2014 للحصول على مركبات خاصة تنقل رواد الفضاء، وكانت النتيجة هى مركبتىCST-100 Starliner و Crew Dragon على التوالي، وهما قيد التشغيل.

ولعل في يوم الأحد الماضى (19 يناير)، حصلت كبسولة Crew Dragon على اختبار إجهاض حاسم على متن المركبة (IFA)، مما يدل على قدرة المركبة الفضائية على إخراج رواد الفضاء من أي ضرر في حالة حدوث طارئ أثناء الإطلاق، ويمكنك مشاهدة أحدث صور لآخر اختبار لمركبة نقل رواد ناسا للفضاء من هنا.

ولا تزال ناسا و SpaceX بحاجة إلى تحليل جميع البيانات المستقاة من IFA، ويريد مسئولو الوكالة رؤية اختبارين إضافيين كاملين لنظام المظلة المجدد لـ Crew Dragon، ولكن بمجرد فحصها، سيتم السماح للكبسولة لتحليق رواد فضاء ناسا.

وتدعو صفقة SpaceX لعام 2014، والتي تبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار، الشركة إلى أن تطير ست رحلات من وإلى محطة الفضاء الدولية بكبسولة Crew Dragon وصاروخ Falcon 9.

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كما أنه بالنسبة للمركبة الأخرى، فخلال إصدار Starliner من العرض التوضيحي 1 - اختبار الطيران المداري (OFT)، والذي حدث الشهر الماضي، عانت مركبة بوينج من مشكلة في نظام توقيتها على متن الطائرة وتقطعت السبل في مدار منخفض جدًا بحيث لا تسمح بالالتقاء بالمحطة الفضائية الدولية، لذلك فقد أحاطت الكبسولة بالأرض من تلقاء نفسها ونزلت بعد يومين فقط في المدار بدلاً من الثمانية المخطط لها في الأصل.

لكن أداء Starliner كان جيدًا خلال فترة وجودها في الفضاء، حيث أنهى صورة مثالية في White Sands Missile Range في نيو مكسيكو، لذلك، من المحتمل أن تكون الرحلة التالية للكبسولة مهمة اختبار بها طاقم إلى محطة الفضاء الدولية.

وتحدث أشياء كبيرة في الساحة دون المدارية أيضًا، ففي الواقع، قد تبدأ شركتان Virgin Galactic و Blue Origin في نقل المسافرين إلى هذه المنطقة من الفضاء في عام 2020.

قامت شركة فيرجن جالاكتيك بالفعل بطيران مهمتين شبه مدرتين مع VSS Unity ، وهي أحدث طائرة فضائية SpaceShipTwo.

وهذه الرحلات التجريبية التجريبية، التى حدثت فى ديسمبر 2018 وفبراير 2019، لم تحمل أى عملاء مدفوعين، لكن من المتوقع أن يحدث هذا في وقت ما من هذا العام.