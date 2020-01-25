فاطمة أيت طالب - دبي - بينما من المتوقع أن تُعلن شركة سامسونج عن هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Z Flip، وهو هاتفها الذكي الثاني القابل للطي في الحدث الذي ستعقده في شهر فبراير المقبل إلى جانب سلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فيبدو أن شركة سامسونج تعمل أيضًا على خليفة للهاتف Galaxy Fold الذي تم إصداره في العام الماضي.
سيحتفظ الهاتف Galaxy Fold 2 بتصميم Galaxy Fold الحالي، على عكس الهاتف Galaxy Z Flip الذي يشبه من الناحية النظرية الهاتف Motorola Razr 2019 الجديد. سيتم تزويد الهاتف Galaxy Fold 2 بشاشة بحجم 8 إنش عندما يتم الكشف عنه وفقا للشائعات السابقة، وكاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وطبقة زجاجية من نوع Ultra Thing Glass فوق الشاشة، فضلا عن القلم الإلكتروني S Pen.
سيتم تزويد هذا الهاتف بالمعالج Snapdragon 865، وسيحصل على دعم شبكات 5G. ووفقا لما قاله Max Weinbach من منتدى المطورين XDA Developers، والذي كان وراء تسريب الكثير من المعلومات حول تشكيلة هواتف Galaxy S20 Series مؤخرًا، فسوف يتم الكشف عن الهاتف Galaxy Fold 2 في وقت ما خلال الربع الثاني من هذا العام. من غير الواضح متى سيصبح متوفرًا بعد ذلك، أو كم سيُكلف ذلك. من المؤكد أن هذه التفاصيل ستتسرب في المستقبل، لذلك إبقى متحمسًا.
كانت هذه تفاصيل خبر إشاعة جديدة تكشف عن الإطار الزمني لموعد وصول الهاتف Galaxy Fold 2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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