الهاتف Galaxy Z Flip سيضم المعالج +SD855، وكاميرتين بدقة 12 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يتبقى على حدث الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series و Galaxy Z Flip القابل للطي سوى ثلاثة أسابيع، وبالتالي فهذا يفسر لماذا تتوالى علينا التسريبات المتعلقة بهذه الهواتف من كل جهة. ووفقا لتغريدة جديدة من المسرب البارز

So Galaxy Z Flip. Capacitive fingerprint scanner on the side. Dual 12MP cameras, wide and ultra wide. 15W charging. Wireless charging and reverse wireless charging are supported.



It will use "Samsung Ultra Thin Glass" which has crease. It will use a Dynamic AMOLED display.