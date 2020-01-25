الهاتف Galaxy Z Flip سيضم المعالج +SD855، وكاميرتين بدقة 12 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يتبقى على حدث الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series و Galaxy Z Flip القابل للطي سوى ثلاثة أسابيع، وبالتالي فهذا يفسر لماذا تتوالى علينا التسريبات المتعلقة بهذه الهواتف من كل جهة. ووفقا لتغريدة جديدة من المسرب البارز

So Galaxy Z Flip. Capacitive fingerprint scanner on the side. Dual 12MP cameras, wide and ultra wide. 15W charging. Wireless charging and reverse wireless charging are supported.



It will use "Samsung Ultra Thin Glass" which has crease. It will use a Dynamic AMOLED display. — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 23, 2020

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فهي تقدم لنا صورة أفضل بكثير عن مواصفات الهاتف Galaxy Z Flip.

ووفقًا للمصدر المذكور آنفًا، فهو ذكر أن الهاتف Galaxy Z Flip سيضم شاشة Dynamic AMOLED محمية بطبقة Ultra Thing Glass، ومستشعر للبصمة على الجانب، والمعالج +Snapdragon 855 التابع لشركة كوالكوم بدلاً من المعالج Snadragon 855 الذي ذكرته الشائعات السابقة.

وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا المصدر كذلك أن الهاتف Galaxy Z Flip سيضم شاشة خارجية بحجم 1 إنش مصممة لعرض الإشعارات وسرعة الشحن ومعلومات البطارية والوقت والتاريخ وستعمل أيضًا بمثابة عدسة الكاميرا.

سيأتي الهاتف Galaxy Z Flip كذلك مع كاميرتين في الخلف بدقة 12 ميغابكسل لكل واحدة منهما مع العلم بأن الكاميرا الأولى ستكون عادية، بينما ستكون الكاميرا الثانية واسعة الزاوية. وقد تأكد أيضًا كذلك الآن أن الهاتف Galaxy Z Flip سيدعم الشحن السريع بقوة 15W، وسيدعم كذلك الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي ولكننا لم نحصل على معلومات حول سرعات الشحن الخاصة بها.