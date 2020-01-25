شديد البرودة الصغرى تصل لصفر في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائم أحيانا والرياح معتدلة".

وأضافت الهيئة: "تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، فيما يشهد شمال الصعيد طقس طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأحد، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 07

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الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 09

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09

سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 06

قنا العظمى 19 درجة والصغرى 08

أسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08

سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى صفر