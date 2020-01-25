علوم وتكنولوجيا

فيموميترا أول روبوت يصعد إلى الفضاء

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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيموميترا أول روبوت يصعد إلى الفضاء

خطت منظمة أبحاث الفضاء الهندية خطوة عملاقة في تطوير الروبوتات، بعد تطويرها أول روبوت نصف بشري لإرساله إلى الفضاء في وقت لاحق.

وتتميز “فيموميترا” وهي آلة بشرية، بإتقانها للغتين، ومقدرتها على التعرف على البشر والإجابة عن كمية هائلة من الأسئلة.

وحسب التقارير، فإن الغرض من تطوير هذا الروبوت، هو إجراء تجارب فضائية، قبل أن تطلق الهند أول مهمة مأهولة إلى الفضاء في 2022.

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وذكرت صحيفة الهند اليوم، أن العلماء كشفوا عن فيموميترا التي استقبلت الحضور قائلة: “مرحباً، أنا فيموميترا، أول نموذج نصف بشري”، في حدث إعلامي نُظم الأربعاء الماضي.

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وأضافت فيموميترا بلكنة هندية ثقيلة: “يمكنني الحديث مع رواد الفضاء وأتعرف عليهم وأجيب عن استفساراتهم أيضاً”.

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وتخطط وكالة الفضاء الهندية لإرسال فيموميترا إلى الفضاء في وقت لاحق من هذا العام ضمن الرحلات غير المأهولة التي ستطلقها في إطار مشروع غانيا.

ورغم أن الهند دخلت عالم الفضاء بقوة في السنوات الماضية، إلا أنها لن تُطلق مركبتها الأولى المأهولة ستنطلق إلا في 2022، حسب ديلي ميل البريطانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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