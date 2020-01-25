تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تفاصيل أكثر حول هواتف Galaxy S20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض مقطع فيديو نشر عبر Mobile Fun مزيد من التفاصيل حول مواصفات سلسلة هواتف Galaxy S20 المرتقبة من سامسونج.

قدم متجر Mobile Fun تفاصيل جديدة حول أبعاد وقياسات هواتف Galaxy S20 المقرر الإعلان عنها خلال الشهر المقبل، حيث من المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy S20 Ultra بحجم شاشة أكبر من الإصدار السابق من سلسلة هواتف Galaxy S، بينما يحاكي تقريباً حجم الشاشة لهاتف Galaxy Note10 بلس.

كما يأتي كلاً من هاتفي Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus بحجم أكبر نسبياً في الشاشة عن الإصدارات السابقة S10 و S10 Plus، لذا تتجه سامسونج إلى زيادة حجم الشاشة في سلسلة Galaxy S20 هذا العام، مع غياب إصدار Galaxy E.

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وتأتي وحدة الكاميرة في هاتف Galaxy S20 Ultra بتصميم بارز أكثر عن هيكل الهاتف، كما تختفي بعض التفاصيل التي جاءت في الصور السابقة، ومنها علامة 100x على الكاميرة، وكاميرة telephoto التي ظهرت في التسريبات السابقة بتصميم دائري، بينما يتفق ترتيب إعدادات الكاميرة مع التسريبات السابقة.

ولقد إستعرض متجر Mobile Fun تفاصيل قياسات سلسلة Galaxy S20 والتي تأتي كالتالي:

هاتف Galaxy S20 يتميز بقياسات 151 في 73 في7.7مم، بينما تأتي وحدة الكاميرة بقياسات 34 في 17 في 1مم.

هاتف Galaxy S20 Plus يتميز بقياسات 161 في 69 في7.7مم، بينما تأتي وحدة الكاميرة بقياسات 35 في 21 في 1مم.

هاتف Galaxy S20 Ultra يتميز بقياسات 166 في 76 في8.9مم، بينما تأتي وحدة الكاميرة بقياسات 45 في 30 في 2مم.

لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة هواتف Galaxy S20 في تسريبات جديدة حتى الإعلان الرسمي من سامسونج في المؤتمر الذي يعقد في 11 من فبراير.

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