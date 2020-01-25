تكنولوجيا: لينوفو تعلن عن جهاز M10 FHD REL اللوحي بقدرة بطارية 7000 mAh وسعر 196 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو رسمياً عن إصدارها الجديد من الأجهزة اللوحية M10 FHD REL، الذي يضم معالج Snapdragon 450، مع بطارية بقدرة 7000 mAh، والذي يتوفر بسعر 196 دولار.

يتميز جهاز لينوفو M10 FHD REL بشاشة IPS بحجم 10.1 إنش، وجودة عرض FHD، كما يضم كاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، إلى جانب اثنان من المكبرات الصوتية في الجهة الأمامية.

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أيضاً يضم جهاز M10 FHD REL اللوحي كاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 450، ويأتي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم الجهاز التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

جهاز M10 FHD REL يعمل بنظام تشغيل Android 9 Pie، كما يدعم الجهاز بطارية بقدرة 7000 mAh، مع منفذ microUSB للشحن، أيضاً يدعم الجهاز الإتصال بشبكات Wi-Fi، ويضم منفذ 3.5مم للسماعات، مع FM Radio، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز للبيع الآن على شبكة الإنترنت.

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