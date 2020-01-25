تكنولوجيا: تحديث جديد لتليجرام يوفر مميزات تدعم " الذكاء الصناعي"

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ويقدم "تليجرام" بعد التحديث، 3 خيارات لاستطلاعات الرأي، وهي: "التصويت المرئي"، و"الإجابات المتعددة"، و"وضع الاختبار"، وتهتم تلك الخيارات بمنح المستخدم المزيد من الخيارات للمشاركة والتعبير عن رأيه، بدلا من مجرد الاختيار من خيارات محددة له مسبقا، ويمكن تفعيل تلك الخاصية على تطبيق "تليجرام" بخطوات بسيطة، عن طريق اتباع الآتي:
- فتح القائمة.
- اختيار أيقونة "استطلاعات الرأي".
- ستظهر لك الخيارات الثلاثة الجديدة.
- اختر أحدها ثم ابدأ في وضع الخيارات والطريقة الملائمة التي ترغب في أن تتم عملية التصويت بها.
- كما تسمح أيضا بتحديد الفئات المسموح لها بالتصويت، مثل الفئات العمرية أو المهنة المحددة.
وكانت الشركة قد طرحت مطلع الشهر الجاري عدد من المميزات للتطبيق، حيث قالت الشركة في تدوينة: إن تليجرام أصبح تطبيق التراسل الأول الذي يسمح للباحثين الأمنيين بالتأكد بصورة مستقلة من أن الشفرة الخاصة به على منصة GitHub هي ذاتها التي تُستخدم لبناء التطبيق الذي يُنزله المستخدمون من متجر جوجل بلاي، وآب ستور.
ومع الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 5.3 من تطبيق تليجرام، أطلقت الشركة الإصدار الثاني من محرر الموضوعات Theme Editor 2.0 الذي يمكن الوصول إليه من "إعدادات الدردشة" Chat Settings على نظام أندرويد، أو "إعدادات المظهر" Appearance Settings على IOS، حيث يمكن للمستخدمين تغيير الموضوع، بما في ذلك للرسائل، والخلفية. كما يمكن مشاركة الموضوعات الجديدة مع الأصدقاء لاستخدامها.
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