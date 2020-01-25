تعرف على مكبر الصوت الذكي للأطفال Yoto Player

تعاونت منصة Yoto المصنعة لمنصة الصوت الخالية من الشاشة للأطفال Yoto Player مع شركة التصميم Pentagram لإطلاق الجهاز الجيل الثاني من الجهاز المعادة تصميمه المخصص للاطفال Yoto Player، وذلك بعد بيع الإصدار الأول من الجهاز في عام 2019 عبر حملة ناجحة على موقع التمويل الجماعي Kickstarter.

وأصبح الجيل الثاني من الجهاز متاحًا الآن للطلب المسبق، والنتيجة هي تقنية مدروسة مصممة خصيصًا مع وضع الأطفال في الاعتبار، وكما يعلن الموقع، فإن الجهاز لا يتضمن كاميرا أو ميكروفون أو شاشة.

وجاء تصميم الجهاز الأصلي بعد الشعور بالقلق من الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام الطفل الزائد للشاشة، مما دفع مبتكره إلى صنع جهاز صوتي خالي من الشاشة يعمل على تشغيل القصص والبودكاست والكتب الصوتية والموسيقى وغير ذلك.

وصمم الجهاز لتشغيل الصوت فقط، لكن من خلال البطاقات المادية التي تدعم تقنية الاتصال قريب المدى NFC، ويتم تحميل البطاقات بالأغاني والكتب الصوتية والبودكاست للسماح للأطفال باختيار ما يريدون الاستماع إليه عبر هذا الجهاز المتصل بالإنترنت، والذي يهدف إلى تخفيف المخاوف المتعلقة بإتاحة وصول الطفل دون قيود إلى الإنترنت.

وهناك فتحة في الجزء العلوي من المكبر الصوتي لوضع البطاقات، ويمكن للوالدين توصيل المكبر بتطبيق محمول لتحميل المحتوى الخاص بهم على بطاقات فارغة، أو شراء البطاقات التي تتصل بمكتبة Yoto للموسيقى والأنشطة والمؤثرات الصوتية والكتب الصوتية.

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ويتطلب مكبر الصوت شبكة لاسلكية، ويمكن تخصيص البطاقات الفارغة باستخدام ملفات MP3 خاصة أو كتب صوتية مشتراة، وهناك محتوى يومي مجاني، كما يمكن شحن المكبر الصوتي لاسلكيًا من خلال وضعه فوق منصة مغناطيسية مرفقة، بينما تسمح البطارية المدمجة للأطفال بأخذه معهم أينما ذهبوا، ويستمر الجهاز بالعمل لمدة ثلاث ساعات متواصلة.

ويصل سعر Yoto Player إلى 107 دولارات، لكن لا يشمل هذا السعر حزمة Yoto Starter Pack التي تبلغ تكلفتها 14 دولارًا والتي توصف بأنها البطاقات التي تحتاجها للبدء، ومن أجل مواصلة تلقي البطاقات لمدة عام واحد، ينبغي الاشتراك في نادي Yoto Club بقيمة 80 دولارًا.

يذكر أن العثور على جهاز صديق للطفل مثل قارئ إلكتروني أو مشغل صوت يعد أمرًا صعبًا لكثير من الآباء، وغالبًا ما يكون محتوى الأطفال، مثل البرامج الصوتية التعليمية أو العروض أو الكتب الصوتية، جزءًا من قائمة أكبر عند استخدام منصات مثل Amazon Prime أو Google Play.

وتبعًا لذلك، يتعين على الوالد إما تقديم المحتوى بنفسه، أو السماح لطفله بالتنقل في مكتبة كبيرة من الخيارات، وحتى في حال إعداد الضوابط الأبوية لتلك المنصات، فإن أدوات التحكم والواجهات المادية ليست مصممة للأطفال، كما أن مكبرات الصوت الذكية التقليدية تأتي مع مخاوف تتعلق بالخصوصية.