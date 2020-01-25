شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق تجربة "المدمر" في المحطة الفضائية الدولية .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسي لإعداد رواد الفضاء، أن الروس بدأوا تجربة " المدمر" على متن المحطة الفضائية الدولية لمراقبة السحب الفضية في الطبقات العليا للغلاف الجوي للأرض، وكانت الأجهزة اللازمة لإجراء هذه التجربة قد وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إن إس-13" في شهر ديسمبر 2019 ، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

وجاء في الموقع الرسمي للمركز "بدأ رائدا الفضاء ألكسندر سكفورتسوف وأوليج سكريبوتشكا الموجودان على متن المحطة الفضائية الدولية بإجراء تجربة "المدمر" الجديدة، التي سيكملها رائدا الفضاء نيقولاي تيخونوف وأندريه بابكين"، وتكرس هذه التجربة لدراسة طبقات الجو العليا والظواهر التي تحصل هناك، حيث وفقا للمعلومات الأخيرة، يزداد عدد التكوينات والتشكيلات المختلفة للغيوم الفضية في مناطق مختلفة من الطبقات العليا للغلاف الجوي. وتضمن المساحات الواسعة وفترة ظهور هذه الغيوم، فرصة فريدة لتحديد مؤشرات موجات الغلاف الجوي المختلفة الأنواع والتطور بصورة مباشرة. بحسب تيخونوف وبابكين.

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ويذكر أن فلاديمير مينلغاروف، نائب مدير معهد الجيوفيزياء التطبيقية للشؤون العلمية، كان قد أعلن سابقا، أن الأجهزة اللازمة لتجربة "المدمر" سوف تعمل بطريقة رصد موجات الجاذبية من الفضاء، وكذلك التشكيلات الطبقية في طبقة الميزوسفير العليا وتيرموسفير السفلى للأرض عند حدود الضوء والظلام، في نطاق الأشعة تحت الحمراء المرئية والقريبة، ومصطلح "المدمر" (تيرميناتور) في علم الفلك هو الخط الفاصل بين الجزء المضيء للجسم الفضائي والجزء المظلم منه.

وفي نفس السياق كشف تقرير حديث عن إجراء مركز إدارة الرحلات الفضائية مساء أمس تعديلا لمدار المحطة الفضائية الدولية، فيما كشف بيان أصدره المركز أن عملية التعديل نفذت لأول مرة العام الجاري باستخدام محركات شاحنة "Progress MS-13" الروسية ليبلغ الارتفاع الأقصى لمدار المحطة 415.9 كيلومتر، وأضاف البيان أن تلك المناورة المدارية تم تحقيقها من أجل توفير ظروف بالستية مناسبة لتنفيذ برنامج تحليق مركبة "Soyuz MS-13" المأهولة التي يتوقع أن تُعيد إلى الأرض يوم 6 فبراير المقبل عدد من رواد الفضاء.