تكنولوجيا: حفاظا على البيئة.. زوجان بريطانيان يملآن صندوق قمامة واحد فى العام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت عائلة إنجليزية صديقة للبيئة تحويل حياتها إلى نمط حياة خالية من النفايات، حيث إنها تمكنت من ملء صندوق القمامة مرة واحدة خلال عام، فقد تعهد الزوجان أليكس وليزا وايتكر، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عامًا، فى بداية عام 2019 بخفض كمية النفايات الناتجة من استخداماتهما، وكان لديهما هدفا أولى لملء ستة صناديق فقط فى العام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بمجرد التزامهما بأسلوب حياتهما الجديد، اندهش الزوجان لأنهما لم يعبئا إلا صندوق قمامة واحد خلال العام كله.وقال الزوجان أليكس وليزا، من شلتنهام بإنجلترا، إن السنة كانت مليئة بالتحديات، من التحول إلى شامبو صديق للبيئة، ومحاولة زراعة الأعشاب لأكلها