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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حفاظا على البيئة.. زوجان بريطانيان يملآن صندوق قمامة واحد فى العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت عائلة إنجليزية صديقة للبيئة تحويل حياتها إلى نمط حياة خالية من النفايات، حيث إنها تمكنت من ملء صندوق القمامة مرة واحدة خلال عام، فقد تعهد الزوجان أليكس وليزا وايتكر، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عامًا، فى بداية عام 2019 بخفض كمية النفايات الناتجة من استخداماتهما، وكان لديهما هدفا أولى لملء ستة صناديق فقط فى العام.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بمجرد التزامهما بأسلوب حياتهما الجديد، اندهش الزوجان لأنهما لم يعبئا إلا صندوق قمامة واحد خلال العام كله.وقال الزوجان أليكس وليزا، من شلتنهام بإنجلترا، إن السنة كانت مليئة بالتحديات، من التحول إلى شامبو صديق للبيئة، ومحاولة زراعة الأعشاب لأكلها
النفايات
وأمضت ليزا ساعات فى تجفيف النفايات غير القابلة لإعادة التدوير عن طريق تعليقها على خط الغسيل، بما فى ذلك أكياس للسلطة، وشباك الفواكه، والأفلام البلاستيكية، وتعبئتها داخل عبوات بلاستيكية، أطلقا عليها "الطوب الإيكولوجى"، من أجل شغل مساحة أقل فى مكب النفايات.
كما غيرت العائلة طريقة القيادة، وحاولت بدلاً من ذلك ركوب الدراجات فى كل مكان، وقادت فقط 3985 ميلًا خلال العام بأكمله.
النفايات غير المعاد تدويرها
وقالت ليزا "نحن فخورون بأنفسنا، كان العام بأكمله منحنى تعليمى كبير لنا.. وكان علينا أن نكون صارمين للغاية".
وأضافت ليزا لقد صدمت مما يجرى وراء الكواليس.. إنها تجعلك تفكر فيما ترميه وأين تذهب به.
كما اتخذ أليكس وليزا، فى السابق، قرارًا بوقف شراء الملابس لمدة عام، وفى عام 2017 قررا خفض استهلاك اللحوم.
زجاجات النفايات
وأدرك الزوجان بعد قرار التحول إلى الشامبو الصديق للبيئة وزراعة الأعشاب الخاصة بهما حجم التعهد الخاص بحماية البيئة، وأجبرا على إجراء العديد من التغييرات على نمط حياتهما اليومى، مثل شراء أغذية خالية من الطرود، واستخدام سيارتهما بشكل أقل.
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