تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول كاميرة هاتف Oppo المرتقب Find X2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت أحدث التسريبات مزيد من التفاصيل حول كاميرة إصدار Oppo القادم Find X2، مع تفاصيل جديدة أيضاً حول مواصفات الشاشة.

في تقرير نشر مؤخراً كشف عن مستشعر سوني الذي يدعم هاتف Find X2، ومن جديد كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل الكاميرة والشاشة في تقرير رصد على Weibo.

يأتي هاتف Find X2 من Oppo قريباً بحجم شاشة 6.5 إنش تدعم معدل تحديث 120Hz، كما أظهرت التسريبات الجديدة أن شاشة الهاتف فائقة الوضوح تظهر في العينات التي تم إختباراها خاصية اللمس بمعدل تحديث 240Hz في الإطارات.

من جانب أخر يدعم الهاتف جودة عرض QHD بلس في الشاشة، أو بدقة 3160 في 1440 بيكسل، كما تتميز شاشة Find X2 بإنحناء في الحواف بزاوية 80 درجة، لذا لن تحاكي شاشة waterfall في Mate 30 Pro.

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أيضاً تشير التسريبات إلى أن معالج Snapdragon 865 سيأتي مع معالج مساعد في هاتف Find X2، حيث من المقرر أن يعزز معالج M1 معدل تحديث 120Hz في الشاشة بأعلى دقة مع تحسين قدرة البطارية بشحن أطول مع معدل التحديث الجديد.

وتشير التوقعات إلى أن مستشعر IMX689 بدقة 48 ميجا بيكسل وحجم 1/1.3 إنش، قد طور بالتعاون بين سوني وOppo، وقد كشف التقرير السابق عن أن المستشعر يدعم تقنية جديدة للتركيز التلقائي تعرف بالتركيز التلقائي متعدد الإتجاهات والتي تستبدل التركيز التلقائي المزدوج للبيكسل.

كما يأتي هاتف Find X2 بمستشعر IMX708 يتميز بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر ثالث بدقة 13 ميجا بيكسل بعدسات telephot ويدعم التكبير البصري hybrid حتى 5 مرات.

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