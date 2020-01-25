برنامج مجاني لضغط ملفات الفيديو مع الحفاظ على جودتها

يعتبر الفيديو أقوى أنواع المحتوى تأثيرًا على الإنترنت، وبحسب الإحصائيات من المتوقع أن يستحوذ بث الفيديو على ما يصل إلى 82% من حركة مرور البيانات على الإنترنت بحلول عام 2022.

وقد ساعد تطور كاميرات الهواتف وزيادة دعم منصات التواصل الاجتماعي لمقاطع الفيديو على انتشار هذا النوع من المحتوى بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

ولكن كثيرًا ما تقابلنا مشكلة كبر حجم ملفات الفيديو التي نريد رفعها على الإنترنت بعد الانتهاء من تصويرها، سواء كنا نريد رفعها كما هي بعد التصوير، أو بعد تحريرها وإضافة بعض المؤثرات إليها، وكلما زادت جودة ملف الفيديو كلما زاد حجمه.

ولذلك سنستعرض اليوم برنامج Handbrake؛ وهو برنامج مجاني رائع يساعدك على ضغط ملفات الفيديو بنسبة تصل إلى 80% أي أن حجمه بعد الضغط سيصل إلى 20% تقريبًا من حجمه الأصلي، مع الحفاظ على جودته كما كانت قبل الضغط.

هذا البرنامج مفتوح المصدر، ويوجد منه إصدارات لأنظمة التشغيل: ويندوز، وماك أو إس، ولينكس. ويمكنك تحميل الإصدار الخاص بنظام التشغيل الخاص بك من صفحة التحميل على الموقع الرسمي للبرنامج.

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بعد تثبيت البرنامج على جهازك وتشغيله ستظهر لك الواجهة الرئيسية للبرنامج، وكما نلاحظ في الصورة التالية فإن الواجهة تعتبر مألوفة جدًا وسهلة الاستخدام.

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يمكنك من خلال هذا البرنامج القيام بضغط ملف فيديو واحد، أو اختيار مجموعة من ملفات الفيديو في مجلد على جهازك وضغطها في مرة واحدة حيث يقوم البرنامج بترتيب عملية الضغط ليتم ضغط ملف تلو الآخر.

للبدء؛ اضغط على زر (Source) حيث يمكنك اختيار ملف فيديو واحد أو مجلد يحتوى على عدد من ملفات الفيديو، وبعد ذلك اضغط على زر (Browse) لإختيار المجلد الذي سيحفظ فيه البرنامج ملفات الفيديو بعد الانتهاء من ضغطها، ثم اضغط على زر (Start) للبدء.

يختلف الوقت الذي يستغرقه البرنامج للانتهاء من عملية الضغط، وذلك بحسب حجم الملف المراد ضغطه وجودته، وكذلك مواصفات جهاز الحاسوب المُثبت عليه البرنامج.

الجدير بالذكر أن البرنامج يحتوى على الكثير من الإعدادات الأخرى المتقدمة ولكن لا ننصح بتغيير الإعدادات الافتراضية إذا لم تكن متخصصًا في مجال تحرير الفيديو.