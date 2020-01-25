شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام غذائى جديد للبريطانيين لحل أزمة المناخ والوصول لهدف صفر انبعاثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج البريطانيون لخفض استهلاكهم للحوم بنسبة 20%، ومنع الألبان وتقليل هدر الطعام للوصول إلى صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2050 ، حيث نشرت لجنة تغير المناخ (CCC) تقريرًا يقول إن كانت المملكة المتحدة ستفي بأهدافها، يلزم إجراء تغييرات كبيرة في استخدام الأراضي، ومعظم التغييرات على المستوى الوطني بما في ذلك فرض ضريبة جديدة على الصناعات الأكثر تلويثا للمساعدة في تمويل إنشاء غابات وأشجار نباتية جديدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعهدت شركة Natural England ووكالة البيئة وهيئة الغابات بالعمل سويًا لتقديم حلول قائمة على الطبيعة لتغير المناخ.

وتقول اللجنة إن على الحكومة والوكالات الالتزام بإجراء التغييرات المهمة الضرورية للمملكة المتحدة للوصول إلى أهدافها المتعلقة بتغير المناخ.

وتقول الوكالات المشاركة في تقديم الجزء الأكبر من التغييرات إنها ستستخدم أيضًا دفاعات الفيضانات الطبيعية مثل الأشجار والسدود والأراضي الرطبة والمستنقعات المالحة.

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كما سيشجعون استخدام الأخشاب في البناء للمساعدة في التحول عن المواد التي تحتوي على الكربون الكثيف مثل الصلب.

وقال توني جونيبر ، رئيس مجلس إدارة "ناتورال إنجلاند": "بالنظر إلى حجم التحدي، فإن النهج المشترك الذي يحتضن تعافي الطبيعة ليس خيارًا إضافيًا، ولكن يجب أن يكون محوريًا في الخطة بأكملها".

ويقول الاتحاد الوطني للمزارعين إن المملكة المتحدة تنتج بعضًا من الأغذية الأكثر استدامة في العالم، كما أن الانبعاثات من لحوم البقر البريطانية تمثل نصف المتوسط العالمي.

فيما تخطط هيئة الزراعة للعمل على المزيد من الأشجار والتحوطات لزيادة مخازن الكربون في الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية لإنتاج المزيد بسعر أقل.