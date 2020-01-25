شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن موعد عقد مؤتمرها للمطورين I/O 2020 .. اعرف هيكون امتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة جوجل تستعد لإقامة مؤتمر المطورين لهذا العام I/O 2020 يوم 12 مايو، ويستمر حتى يوم 14 مايو وستكشف فيه الشركة عن العديد من الأمور الجديدة، حيث أعلنت جوجل أن حدث مطوريها السنوي سيعقد في مدرج Shoreline في Mountain View وسيعقد في الفترة من 12 إلى 14 مايو ، أي بعد أيام قليلة من توقيته في عام 2019، وذلك بحسب موقع engadget الهندى.

واعتادت شركة جوجل الكشف عن العديد من الابتكارات خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين سواء تلك التى تتعلق بنظام تشغيل أندرويد أو المساعدات الذكية أو نظارات جوجل، لكن حتى الآن ليس من المعروف ما الذى قد تكشف عنه جوجل خلال هذا العام.

مؤتمر Google I/O

يذكر أن جوجل i/o هو مؤتمر سنوى لمدة يومين تعقده جوجل فى سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، لمناقشة ميزات التقنية العالية والمتعمقة، كما تُعقد فيه جلسات اجتماعية للتركيز على بناء شبكة الإنترنت، والهواتف المحمولة، وتطبيقات المؤسسات مع جوجل وتقنيات الإنترنت المفتوحة مثل أندرويد، وكروم، وكروم أو أس، واجهة برمجة التطبيقات من جوجل، أدوات جوجل للويب، وقد وقد بدأ مؤتمر مطوري جوجل I/O فى عام 2008، ومستمر حتى الوقت الحالي.

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ما الذى ستكشف عنه جوجل خلال فعاليات مؤتمرها:

لم تكشف جوجل رسميًا حتى الآن عن المنتجات التى ستطلقها خلال فعاليات مؤتمرها المقبل، لكن الكثير من التسريبات أشارت إلى أنه من المنتظر أن تكشف جوجل عن تحديث المساعد الذكي وبعض الأمور المتعلقة بنظارة Google Glass ،وذلك بالإضافة إلى تحديثات نظام تشغيل أندرويد وأنظمة الذكاء الاصطناعي وغيرها من تحسينات الخدمة المعتادة.