كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ” iOgrapher”…منصة تصوير جديدة مصممة خصيصا للأجهزة اللوحية

متابعة-سنيار: قد يكون المصورون الذين يستخدمون الأجهزة اللوحية في التصوير مهتمين بمنصة تصوير جديدة مصممة خصيصا لأجهزة iPad والأجهزة اللوحية من قبل فريق تطوير iOgrapher.

تم إنشاء منصة iOgrapher Pro للسماح للمصورين بربط الأضواء والعدسات والميكروفونات والحوامل ثلاثية القوائم بسهولة بالجهاز اللوحي.

وقال مطورو المنصة: “iOgrapher PRO rig هي مزيج من سنوات من التصميم والاختبار،إنها قوية ومتينة ومرنة بجميع الطرق المهمة وستكون قريبا جزءا لا غنى عنه في مجموعة الفيديو المحمول، وهي مصممة للمبتدئين والمحترفين ، إنها أكثر من مجرد حقيبة كمبيوتر لوحي “مقاس واحد يناسب الجميع”.

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تأتي منصة iOgrapher PRO بدعائم لولبية في كل مقبض، ويمكنك إعداد جهازك اللوحي بالكامل لنجاح الفيديو المحمول مع الميكروفونات والمصابيح وأكثر من ذلك بكثير.

iOgrapher Pro يتوفر الآن للدعم على Indiegogo، مع تعهدات تبدأ من 49 دولارا أو 38 جنيها إسترلينيا فقط، ومن المتوقع أن يتم التسليم في جميع أنحاء العالم في غضون بضعة أشهر في أغسطس 2020.