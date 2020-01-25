كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هاتف سامسونج القابل للطي الجديد أفضل بكثير من”Galaxy Fold” وفقاً لآخر التسريبات

متابعة-سنيار: لا يزال أمامنا بضعة أسابيع قبل أن تكشف شركة سامسونج رسميا النقاب عن هاتفها القابل للطي الجديد، لكن يبدو أنه سيكون أفضل بكثير من “Galaxy Fold”.

وبعد تسريبات قالت أن الهاتف الذي يُطلق عليه اسم Galaxy Z Flip، سيكون له تصميم صدفي، تم الكشف عن المزيد حول كيفية عمل هذه الشاشة القابلة للطي.

تأتي التفاصيل الجديدة من Max Weinbach من XDA Developers الذي قال أن Z Flip ستكون لديه القدرة على “الإغلاق” بزاوية 90 درجة، مما يسمح للنصف السفلي من الهاتف بالعمل كقاعدة انطلاق.

ستتمكن التطبيقات، بما في ذلك كاميرا الهاتف، من الاستفادة من هذا الاتجاه، الذي يبدو مفيدا بشكل خاص لمكالمات الفيديو أو مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة.

ويقول وينباخ أيضا إن Flip ستعيد تشغيل ميزة أخرى بارزة من عصر الهاتف الأصلي: إنهاء المكالمات الهاتفية عن طريق إغلاق الهاتف وطيه.

والجدير بالذكر أن هذا يختلف قليلاً عن طريقة عمل موتورولا رازر، فرغم من أن هذا الهاتف يحتوي أيضا على تصميم صدفي، إلا أنه لا يمكن “لمفصلة” قفله في وضع 90 درجة، بدلا من ذلك، تستخدم شاشة ثانوية أصغر يمكنك استخدامها مع بعض التطبيقات، مثل Google’s Duo، عند طي الهاتف.

من ناحية أخرى، سوف يستخدم Z Flip شاشة واحدة بحجم 6.7 بوصة يمكن أن تتكيف مع اتجاهين مختلفين.

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ورغم أن هذه المعلومات ليست سوى شائعات، ولكن التفاصيل الجديدة تتماشى مع مفهوم الشركة التي كانت تضايقها من قبل في مؤتمر المطور العام الماضي، ففي الفيديو، أوضحت شركة سامسونج كيف يمكن للهاتف ذي التصميم الصدفي استخدام شاشة قابلة للطي كما ذكر Weinbach.

تأتي الشائعات الجديدة قبل أسابيع قليلة من حدث Unpacked من سامسونج، وبالإضافة إلى جهاز Galaxy Z Flip المشهور، من المتوقع أن تعرض الشركة التشكيلة التالية من الهواتف الرائدة المزودة بتقنية 5G، وهي Galaxy S20.

لكن جهاز Galaxy Z Flip هو علامة استفهام أكبر، فبعد بدء تطبيق Galaxy Fold في العام الماضي، سيكون الضغط شديدا على Samsung لإظهار هاتف قابل للطي جاهز بالفعل للأضواء.

وفي حين أن تصميم Galaxy Fold كان سميكا ومحرجا، يبدو Z Flip وكأنه يمكن أن يستفيد من الشاشة القابلة للطي بطريقة تجعلها منطقية بالفعل.

وباستخدام تصميم صدفي، لن تتمكن Samsung من الاستفادة من الحنين إلى الماضي فحسب، بل تجعل الهاتف أكثر سهولة في التعامل معه، وبدلاً من جهاز ضخم بشكل محرج، قد تكون قادرا على استخدامه بيد واحدة.

ولا يزال هناك الكثير من المعلومات التي لا نعرفها عن الجهاز، بما في ذلك السعر أو معظم المواصفات، وكلها سيتم الكشف عنها خلال حدث 11 فبراير.