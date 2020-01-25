كيف يمكنك تأمين واتساب من القرصنة الاجتماعية؟

يتميز تطبيق واتساب بأنه سهل الإعداد للغاية؛ ولكن عملية الإعداد السهلة هذه تعني أن حسابك يسهل تعرضه لإساءة الاستخدام إذا لم تكن حريصًا. ولكن لحسن الحظ؛ من السهل جدًا تفعيل طبقة إضافية من الأمان على حسابك ما يعني أنه لا يمكن اختراق حسابك إلا إذا حصل أحدهم على كود التأمين المكون من ستة أرقام.

لسوء الحظ؛ لن تحمي خيارات الأمان هذه من اختراق خطير مثل: (التصيد عبر ملفات الوسائط) media file jacking الذي قد يتسبب في تثبيت برمجية خبيثة داخل التطبيق، والتي يمكنها بعد ذلك مراقبة الملفات الواردة للتطبيق، أو اختراق جهازك نفسه.

ولكن كل ما ستفعله هو توفير طبقة أخرى من الحماية إذا تمكن شخص ما من خداعك لمشاركة كود الحماية الخاص بك، وهي عملية تعرف باسم (القرصنة الاجتماعية) Social Hacking.

تُستغل عمليات (القرصنة الاجتماعية) عادةً للتلاعب وخداع الضحايا للكشف عن البيانات الحساسة أو تجاوز التدابير الأمنية التي تسمح بالوصول إلى البيانات؛ ففي الكثير من الأحيان يستغل المهاجم علاقته بالشخص الذي يخدعه ليعطيه معلومات مهمة تسمح بالوصول إلى الحسابات.

لهذا السبب من المهم للغاية تذكر هاتين القاعدتين:

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لا تشارك مطلقًا أي بيانات مهمة لحساباتك مع أي شخص.

في حالة حدوث الأسوأ؛ فإن إعداد ميزة المصادقة الثنائية على حساباتك سيكون بمثابة عائق آخر لمنع أي شخص من تسجيل الدخول إلى حسابك.

فيما يلي كيفية تأمين واتساب:

انتقل إلى تطبيق واتساب؛ واضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى يمين الشاشة.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (الحساب) Account.

اضغط على خيار (المصادقة الثنائية) Two-step verification.

اضغط على خيار (تفعيل) Enable.

ستتم مطالبتك بإدخال رمز مرور مكون من ستة أرقام، ثم تأكيده عن طريق إدخال الرقم مرة أخرى، ومن المهم جدًا أن تتذكر هذا الرقم لأنه سيكون كلمة المرور الجديدة التي ستستخدمها لفتح حسابك على واتساب بشكل أساسي.

ستتم مطالبتك بإدخال عنوان بريد إلكتروني، حيث سيرسل تطبيق واتساب إليه رابطًا يمكنك استخدامه لتعطيل المصادقة الثنائية إذا فقدت أو نسيت رمز المرور.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني في أي وقت لتعطيل عملية المصادقة الثنائية رغم أنك لم تطلب ذلك، فلا تضغط على الرابط الموجود في تلك الرسالة، فقد يكون هناك شخص ما يحاول السيطرة على حسابك في واتساب.