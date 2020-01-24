3 أيام من الطقس السيئ..الأرصاد تحذر: صقيع وبرودة شديدة وشبورة كثيفة صباحًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، عن حالة الطقس خلال الـ 3 أيام المقبلة بداية من غدا السبت حتى الاثنين المقبل حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة أن الشبورة المائية الكثيفة تتكون صباحًا على بعض المناطق ليسود طقس غائم أحيانًا، والرياح أغلبها معتدلة، وتنشط على جنوب سيناء والغردقة يومي السبت والأحد ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

طقس السبت 25 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 07.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 06.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

طقس الأحد 26 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 07.

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الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 06.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.



طقس الاثنين 27 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 06.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 06.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09.